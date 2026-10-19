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சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு புதிய மேல்சாந்தி நியமனம்

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் புதிய மேல்சாந்தியாக (தலைமை அா்ச்சகா்) அரீக்கர சுப்ரமணியன் சங்கரன் நம்பூதிரி தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.

அரீக்கர சுப்ரமணியன் சங்கரன் நம்பூதிரி - தாமோதரன் நம்பூதிரி

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சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் புதிய மேல்சாந்தியாக (தலைமை அா்ச்சகா்) அரீக்கர சுப்ரமணியன் சங்கரன் நம்பூதிரி தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.

ஏழு தகுதியான நபா்கள் இந்தப் பொறுப்புக்கு விண்ணப்பத்திருந்த நிலையில், குலுக்கல் சீட்டு முறையில் அரீக்கர சுப்ரமணியன் சங்கரன் நம்பூதிரி தோ்வு செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். அதேபோல் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அருகேயுள்ள மாளிகைபுரத்தம்மன் கோயில் மேல்சாந்தியாக ஏ.தாமோதரன் நம்பூதிரி நியமிக்கப்பட்டதாகவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

மண்டல-மகர விளக்கு பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நவ.17-ஆம் தேதி திறக்கப்படவுள்ள நிலையில், அதற்கு ஒரு நாள் முன்பாக இருவரும் பொறுப்பேற்கவுள்ளனா். அடுத்த ஓராண்டு காலத்துக்கு அவா்கள் மேற்கூறப்பட்ட கோயில்களின் மேல்சாந்தியாக தொடா்வாா்கள்.

தற்போது திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பழவங்காடி கணபதி கோயிலின் மேல்சாந்தியாக சங்கரன் நம்பூதிரியும், கீழூரில் உள்ள சிவன் கோயிலின் மேல்சாந்தியாக தாமோதரன் நம்பூதிரியும் உள்ளனா்.

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