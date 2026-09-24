சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பரபரப்பு... 56 சவரன் தங்க கிரீடம் திருட்டு!
சபரிமலை ஐயப்பனின் தங்க கிரீடம் திருடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதைப் பற்றி...
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் சன்னிதானத்தின் பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த தங்கக் கிரீடம் திருடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரளத்தில் உலகப்புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பக்தர்கள் மாலையணிந்து 41 நாள்கள் கடுமையாக விரதம் இருந்து, இருமுடி கட்டி செல்வது பாரம்பரியமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு, விஷு போன்ற நாள்களில் மட்டுமே கோயில் திறந்திருக்கும் என்பதாலும் அதிகளவில் கூட்டம் அலைமோதும்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் துவார பாலகர் சிலைகள் மற்றும் கருவறைக் கதவுகளின் தங்கக் கவசங்களின் புதுப்பிப்புப் பணிகளுக்குப் பிறகு அவற்றின் எடை குறைந்துவிட்டதாக கடந்த ஆண்டு வெளியான தகவல்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.
தங்கக் கவச முறைகேடு விவகாரம் பூதாகரமான நிலையில், கேரள உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி முந்தைய இடதுசாரி கூட்டணி ஆட்சியில் சிறப்பு விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வரும் சூழலில் ஐயப்பன் கோயிலின் சன்னிதானத்தின் பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 55.75 பவுன் தங்கக் கிரீடம் திருடப்பட்டதாக ‘சமகலிகா மலையாளம்’ இணையத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
2012-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பக்தர் ஒருவர் காணிக்கையாக வழங்கிய சுமார் ரூ. 70 லட்சம் மதிப்புள்ள 55.75 சவரன் கிரீடம் திருடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதற்குப் பதிலாக ஒரு போலி கிரீடம் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, ஆரன்முலாவின் ஸ்ட்ராங் ரூமில் வைக்கப்பட்டிருந்த 4 சவரன் தங்க மாலையும் மாயமான சம்பவமும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து தேவஸ்வம் வாரியத் தலைவர் கே. ஜெயக்குமார் கூறும்போது, “கிரீடம் திருடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதற்குப் பதிலாக ஒரு போலி கிரீடம் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், தங்க கிரீடம் தொலைந்து போகவில்லை என்று திருவாபரணம் ஆணையர் கூறுகிறார். அசல் கிரீடமும், அதே மாதிரியான மற்றொரு கிரீடமும் அங்கு உள்ளன.
தேவசம் ஆணையருக்கு அளித்த விளக்கத்தில், பல மதிப்புமிக்க பொருள்களுக்காக இதே போன்ற மாதிரிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக திருவாபரணம் ஆணையர் கூறினார்.
கிரீடம் தொலைந்து போனது குறித்து செய்திகள் மூலமாகவே தனக்குத் தெரியவந்தது. கிரீடம் தொலைந்து போயிருந்தால் அதனைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். சபரிமலையில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் தங்க கிரீடம் இல்லை என்றால், அது ஆரன்முலாவில் இருக்க வேண்டும்.
ஆரன்முலாவிலும் தங்க கிரீடம் இல்லை என்றால், அது ஒரு தீவிரமான விஷயம்தான். கிரீடம் தொலைந்து போயிருந்தது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். உப்பு உண்பவர்கள் தண்ணீர் குடிப்பார்கள்” என்றார்.
உயர் நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தல்களின்படி, நீதிபதி கே.டி. சங்கரன் தலைமையில் சபரிமலையில் உள்ள ஐயப்பனின் ஆபரணப் பொருள்களின் சரிபார்ப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, தங்க கிரீடம் காணாமல் போனதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உயர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஐயப்பனின் ஆபரணப் பொருள்களின் அறிக்கையில் கூடுதல் விவரங்கள் தெரியவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அந்தக் கிரீடம், கண்காணிப்பு கேமரா இல்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் முதற்கட்ட தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
There are indications that the golden crown at Sabarimala has also been stolen. The golden crown, weighing 55.72 pavan and donated by devotees from Tamil Nadu in 2012, is missing.
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