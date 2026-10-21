பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்களை கலை சென்றடைய வேண்டும்: குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு
கலை என்பது கலைக்கூடங்களுடன் நின்றுவிடாமல், பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், பொது இடங்கள் மற்றும் சமுதாயத்தின் பல்வேறு தரப்பு மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு தெரிவித்தாா்.
கலை என்பது கலைக்கூடங்களுடன் நின்றுவிடாமல், பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், பொது இடங்கள் மற்றும் சமுதாயத்தின் பல்வேறு தரப்பு மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு தெரிவித்தாா்.
புது தில்லியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற 65-ஆவது தேசிய கலைக் கண்காட்சியில் தோ்வு செய்யப்பட்ட கலைஞா்களுக்கு லலித் கலா அகாதெமி விருதுகளை, குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசுகையில், ‘இந்தியாவின் கலைப் பாரம்பரியம், கலாசார பன்முகத்தன்மை, தற்காலப் படைப்பாற்றலை கொண்டாடும் நிகழ்வாக, இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்தது.
கலை என்பது ஓவியங்கள், கற்களில் செதுக்கப்படும் சிற்பங்கள் அல்லது பல்வேறு பொருள்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் படைப்புகளுடன் மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை. கலை என்பது நமது கலாசாரத்தின் பிரதிபலிப்பு. அது நமது நினைவுகள், தற்போதைய அனுபவங்கள், வருங்கால ஆசைகளை பிரதிபலிக்கிறது. நமது காலத்தையும், சமுதாயத்தையும் புதிய கோணத்தில் பாா்க்கவும் புரிந்துகொள்ளவும் கலை உதவுகிறது.
கலை என்பது கலைக்கூடங்களுடன் நின்றுவிடாமல், பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், பொது இடங்கள் மற்றும் சமுதாயத்தின் பல்வேறு தரப்பு மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என்று தெரிவித்தாா்.
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