ஜபல்பூரில் துர்க்கை சிலை ஊர்வலத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இருவர் பலி, 6 பேர் காயம்!
துர்க்கை சிலை ஊர்வலத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து பலியானது பற்றி...
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் - PTI
மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஜபல்பூர் மாவட்டத்தில், நவராத்திரி விழாவிவைத் தொடர்ந்து துர்க்கை சிலை கரைப்பின்போது டிராக்டர்-டிராலியின் மீது மின்சாரக் கம்பி விழுந்ததில் இருவர் உயிரிழந்தனர். மேலும் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவுக்குப் பிறகு மாவட்டத் தலைமையகத்திலிருந்து சுமார் 30 கி.மீ தொலைவில் உள்ள மஜௌலி காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் நள்ளிரவு 12.05-க்கு நிகழ்ந்தது. 50-க்கும் மேற்பட்டோர் துரக்கை சிலையை சிவில் லைத் பகுதியிலிருந்து நரிலி குளத்தில் கரைப்பதற்காக ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
சிலையை ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் செல்வதற்காக, மேலே தொங்கிக்கொண்டிருந்த உயர் அழுத்த மின்சாரக் கம்பியை குச்சியால் தூக்கிப் பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது, கம்பி உயர் அழுத்த மின் பாதையுடன் தொடர்பு கொண்டது. எனவே, மின்சாரம் பாய்ந்ததும் அந்தக் கம்பி அறுந்து டிராக்டர்-டிராலியின் மீது விழுந்தது.
டிராக்டரில் அமர்ந்திருந்த விகாஸ் ராஜ்புத் (22) மற்றும் பிரின்ஸ் சவுகான் (23) ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் என்று காவல் துணை கோட்ட அதிகாரி மோஹந்தி மராவி தெரிவித்தார்.
காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனைகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, வியாழக்கிழமை காலை மஜௌலியில் உள்ளூர் மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுப் போராட்டம் நடத்தினர்.
தாழ்வாகத் தொங்கும் மின்சாரக் கம்பிகள் குறித்து தாங்கள் ஏற்கெனவே காவல்துறை, நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் விழா ஏற்பாட்டுக் குழுவினரிடம் தெரிவித்திருந்ததாகவும், அவற்றைச் சரிசெய்யுமாறு வலியுறுத்தியிருந்ததாகவும் உள்ளூர் மக்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
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