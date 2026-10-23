தெலங்கானா: குளோரோஃபாா்ம் கசிந்து இருவா் உயிரிழப்பு
சங்காரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள மருந்து ஆலையில் குளோரோஃபாா்ம் கசிந்து 2 போ் உயிரிழந்தனா்.
உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்
தெலங்கானா மாநிலம் சங்காரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள மருந்து ஆலையில் குளோரோஃபாா்ம் கசிந்து 2 போ் உயிரிழந்தனா். 4 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து சங்காரெட்டி மாவட்ட காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை கூறுகையில், ‘சங்காரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள மருந்தாலையில் வியாழக்கிழமை இரவு குளோரோஃபாா்ம் கசிந்த சம்பவத்தில் இரு ஊழியா்கள் உயிரிழந்தனா். மயக்கமடைந்த நான்கு போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இவா்கள் அனைவரும் குளோரோஃபாா்மை நுகா்ந்ததையடுத்து, சுயநினைவின்றி மயங்கி விழுந்தனா். பின்னா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றபோது இருவா் உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். இச்சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது’ என்றனா்.
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