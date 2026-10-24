உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஷஹீத் எக்ஸ்பிரஸ் பெட்டியில் சிறு தீ விபத்து: பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீட்பு
ஷஹீத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டியில் சிறு தீ விபத்து குறித்து...
உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஷஹீத் எக்ஸ்பிரஸ் பெட்டியில் சிறு தீ விபத்து - எக்ஸ்
லக்னௌ: உத்தரப் பிரதேசத்தின் பிஜ்னோர் மாவட்டத்தில் உள்ள நஜீனா ரயில் நிலையம் அருகே ஷஹீத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டியில் சிறு தீ விபத்து ஏற்பட்டதால், பயணிகள் மத்தியில் பீதி ஏற்பட்டதாக என அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனர்.
இந்தச் சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும், பெட்டிக்கு சிறு சேதம் ஏற்பட்டதாக வடக்கு ரயில்வேயின் தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி ஹிமான்ஷு குமார் தெரிவித்தார்.
நஜிபாபாத்திலிருந்து லக்னௌ நோக்கி ஷஹீத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, வெள்ளிக்கிழமை இரவு சுமார் 11 மணியளவில் எஸ்-6 படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டியில் திடீரென புகை மற்றும் தீப்பொறிகள் காணப்பட்டது.
நஜீனா ரயில் நிலையத்திற்கு முன் கோட்வாலி ரயில்வே கிராசிங் அருகே புகையுடன் கூடிய தீப்பிழம்புகளைக் கண்ட பயணிகள், அபாயச் சங்கிலியை இழுத்து ரயிலை நிறுத்தினர்.
ரயில் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு எஸ்-6 பெட்டியில் இருந்த 80 பயணிகளும் உடனடியாக எந்தவித காயமுமின்றி பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். ரயில்வே நிர்வாகம் மற்றும் மீட்புக் குழுவினரின் விரைவாக நடவடிக்கையால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
தீ விபத்தை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எஸ்-6 பெட்டி முழுவதுமாக காலி செய்யப்பட்டது.
தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் 30 நிமிடங்கள் போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது என்று குமார் கூறினார்.
பரேலி ரயில் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெட்டிக்கு பதிலாக மற்றொரு பெட்டி மாற்றப்பட்ட பின்னர் அனைத்து பயணிகளுடன் ரயில் புறப்பட்டுச் சென்றது. இதனால் பரேலியில் ரயில் சுமார் 40 நிமிடங்கள் நிறுத்தப்பட்டது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், பெட்டியில் இருந்த சார்ஜிங் சாக்கெட் அருகே ஏற்பட்ட மின் கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
A minor fire broke out in a sleeper coach of the Shaheed Express near Nagina in Uttar Pradesh's Bijnor district
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