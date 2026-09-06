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பிகாரில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 2 பெட்டிகள் தடம்புரண்டு விபத்து!

பிகாரில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 2 பெட்டிகள் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது பன்றி....

2 bogies of Delhi-bound Sikkim Mahananda Express derail in Bihar's Ara

தடம்புரண்ட எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெட்டிகள்.

Published On :7 வினாடிகள் முன்பு

பிகாரில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 2 பெட்டிகள் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிகார் மாநிலம், ஆரா சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை தில்லி செல்லும் சிக்கிம் மகாநந்தா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் இரண்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டதாக மூத்த அதிகாரி தெரிவித்தார். அதிகாலை 4 மணியளவில் நடந்த இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எவ்வித காயமும் ஏற்படவில்லை.

எனினும், விபத்து காரணமாக ரயில் போக்குவரத்து சற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரா சந்திப்பில் இருந்து ரயில் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஓட்டுநர் சிவப்பு சிக்னலைத் தாண்டிச் சென்றதால் அவர் செய்த தவறின் காரணமாகவே இந்த ரயில் தடம் புரண்டதாக முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இருப்பினும், விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகே விபத்துக்கான துல்லியமான காரணம் தெரியவரும் என ரயில்வே அதிகாரி தெரிவித்தார். இந்த விபத்தால் டவுன்லைன் வழித்தடம் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும், காலை 7.23 மணியளவில் ஆரா சந்திப்பு நிலையத்திலிருந்து அந்த ரயில் புறப்பட்டுச் சென்றது என்றும் தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி கூறினார்.

Summary

Two bogies of the Delhi-bound Sikkim Mahananda Express derailed at Bihar's Ara Junction railway station in the early hours of Sunday, a senior official said.

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