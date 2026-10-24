காவல் துறை நோட்டீஸுக்கு எதிரான நேஹா போராவின் மனு: தில்லி உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
காவல் துறை நோட்டீஸுக்கு எதிரான நேஹா போராவின் மனு: தில்லி உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
நேஹா போரா - ANI
அமைதியை காப்பதற்கான பிணைப் பத்திரத்தை சமா்ப்பிக்கக் கோரி காவல் துறை விடுத்த நோட்டீஸை எதிா்த்து அகில இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் (ஏஐஎஸ்ஐ) தலைவா் நேஹா போரா தாக்கல் செய்த மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தள்ளுபடி செய்தது.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சுப்பிரமணியம் பிரசாத், இந்த நடைமுறையின் போது மாணவா் தலைவருக்குத் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் வழங்க வேண்டும் என்று சிறப்பு நிா்வாக நடுவருக்கு சில அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டாா்.
‘போதுமான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கவனமாகச் செயல்படுமாறு நடுவருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து ஆவணங்களும் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும்’ என்று நீதிபதி கூறினாா்.
மேலும், எந்தவொரு உத்தரவையும் பிறப்பிக்கும் முன், பிணைப் பத்திரத்தை ஆரம்பத்திலேயே சமா்ப்பிக்க வேண்டுமா அல்லது விசாரணையின் போது சமா்ப்பிக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து சிறப்பு நிா்வாக நடுவா் பரிசீலிப்பாா் என்றும் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்எஸ்) பிரிவு 126-இன் கீழ், அக்டோபா் 17 அன்று காவல் துறை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், அக்டோபா் 19 அன்று சிறப்பு நிா்வாக நடுவா் முன்னிலையில் ஆஜராகி, விசாரணைக் காலத்தின்போது அமைதியைக் காப்பதற்காக ரூ.10,000 தனிநபா் பிணைப் பத்திரத்தையும், ஒரு பிணையாளரையும் ஏன் சமா்ப்பிக்கக்கூடாது என்பதற்கான காரணத்தைக் கூற வேண்டும் என்று நேஹா போராவுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
பிஎன்எஸ்எஸ்-இன் பிரிவு 126, ஒரு நபா் அமைதியைக் குலைக்கலாம், பொது அமைதிக்கு இடையூறு விளைவிக்கலாம் அல்லது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தவறான செயலில் ஈடுபடலாம் என்று நம்பகமான தகவல் கிடைக்கும் பட்சத்தில், அவரிடம் பிணைப் பத்திரத்தைப் பெறுவதற்கு சிறப்பு நிா்வாக நடுவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.
Summary
Neha Bora's plea against police notice: Delhi High Court dismisses
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