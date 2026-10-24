பயங்கரவாதி என சந்தேகிக்கப்படும் ரேபிடோ ஓட்டுநர் மும்பையில் கைது
ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பைச் சேர்ந்தபயங்கரவாதி என சந்தேகிக்கப்படும் ரேபிடோ ஓட்டுநர் மும்பையில் கைது
கைது நடவடிக்கை - பிரதி படம்
ஜெய்ஷ்-இ-முகமது இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பயங்கரவாதி என சந்தேகிக்கப்படும் நபர், மும்பையின் மாஹிம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் ரேபிடோ ஓட்டுநராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இணையதளம் மூலம் பிரிவினைவாத கருத்துக்களை பரப்பி வந்தது மற்றும் மதவாத வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் செயல்பட்டது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் மகாராஷ்டிர பயங்கரவாதத் தடுப்புப் படை அதிகாரிகள், 33 வயதான நபரை கைது செய்திருக்கிறார்கள்.
மொஹம்மது ஹசன் அபு என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நபரின் நடமாட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முதற்கட்ட விசாரணையில், இவருக்கும் பாகிஸ்தானிலிருந்து செயல்படும் பயங்கரவாத அமைப்புக்கும் இடையே தொடர்பு இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
டெலிகிராம் குழு ஒன்றை உருவாக்கி, அதன் மூலம் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் தலைவர் மசூத் அசாரின் பேச்சுகளை பகிர்ந்து வந்துள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மும்பையில், பயங்கரவாதி என சந்தேகிக்கப்படும் நபர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
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