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மணிப்பூரில் நாகா சிறுவன் சுட்டுக்கொலை

மணிப்பூரில் உள்ள தமெங்லாங் மாவட்டத்தில் நாகா சமூகத்தைச் சோ்ந்த சிறுவனை தீவிரவாதிகள் என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபா்கள் சுட்டுக்கொன்றனா்.

பிரதிப் படம்

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மணிப்பூரில் உள்ள தமெங்லாங் மாவட்டத்தில் நாகா சமூகத்தைச் சோ்ந்த சிறுவனை தீவிரவாதிகள் என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபா்கள் சுட்டுக்கொன்றனா்.

தமெங்கலாங்கில் உள்ள மேல் நகாவ் கிராமத்தில் இருந்து தமய் பகுதிக்கு என்கே விபென்பெள (17) என்ற நாகா சமூக சிறுவன் திங்கள்கிழமை தனியாக நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது அவரை தீவிரவாதிகள் என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபா்கள் சுட்டுக்கொன்றனா். அவரின் உடலை குறுகிய பாதை ஒன்றில் இருந்து நாகா கிராம தன்னாா்வலா்கள் கண்டெடுத்தனா்.

இந்தக் கொலைக்குக் கண்டனம் தெரிவித்த நாகா மக்கள் முன்னணி கட்சி எம்எல்ஏ அவாங்பெள நியூமை, ‘வீட்டுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய பொருள்களை வாங்கச் சென்றபோது சிறுவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளாா். இத்தகைய காட்டுமிராண்டித்தனமான வன்முறையை எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது’ என்று தெரிவித்தாா்.

இந்த முடிவில்லாத வன்முறைக்கு அப்பாவி உயிா்களை மணிப்பூா் தொடா்ந்து இழக்க முடியாது என்று மாநில முன்னாள் முதல்வா் பிரேன் சிங் வேதனை தெரிவித்தாா்.

கடந்த பிப்ரவரியில் மணிப்பூரில் நாகா, குகி சமூகத்தினா் இடையிலான மோதல் சம்பவங்கள் தொடங்கின. இந்த சம்பவங்களில் இதுவரை சுமாா் 40 போ் கொல்லப்பட்டுள்ளனா்.

இரு சமூகத்தினா் இடையிலான மோதலில் காங்போக்பி, தமெங்லாங், நோனி, உக்ருல், காம்ஜோங் ஆகியவை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களாக உள்ளன.

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