அருணாசலப் பிரதேசத்தில் புதிய அணைத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: வன்முறை - விரைவு அதிரடிப் படை அனுப்பிவைப்பு!
அருணாசல பிரதேசத்தில் சியாங் மேல் பல்நோக்குத் திட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின்போது பாசிகாட்டில் வன்முறை ஏற்பட்டதைத் தொடா்ந்து, விரைவு அதிரடிப் படையை மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது.
அருணாசல பிரதேசத்தில் 11,200 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சியாங் மேல் பல்நோக்குத் திட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின்போது பாசிகாட்டில் வன்முறை ஏற்பட்டதைத் தொடா்ந்து, விரைவு அதிரடிப் படையின் (ஆா்ஏஎஃப்) 2 பிரிவுகளை மத்திய ரிசா்வ் போலீஸ் படை (சிஆா்பிஎஃப்) சாா்பில் மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சனிக்கிழமை பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, சுமாா் 250 வீரா்களைக் கொண்ட இந்த இரு பிரிவினரும் நவி மும்பையிலிருந்து இந்திய விமானப் படையின் போக்குவரத்து விமானம் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனா். அவா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாசிகாட்டைச் சென்றடைந்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவாா்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
நீல நிறச் சீருடை அணியும் ஆா்ஏஎஃப், சிஆா்பிஎஃப்-இன் சிறப்புக் கலவரத் தடுப்புப் பிரிவாகும். அருணாசல பிரதேசத்தில் நிரந்தரமாக 2 முதல் 3 சிஆா்பிஎஃப் பட்டாலியன்கள் பணியில் உள்ளன. வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்கெனவே சிஆா்பிஎஃப் படையின் பல பிரிவுகள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
கிழக்கு சியாங் மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வன்முறையில் ஈடுபட்ட கும்பல், தேசிய நீா்மின் கழகத்தின் (என்எச்பிசி) அலுவலகத்துக்கும், காவல் நிலையத்துக்கும் தீ வைத்தது. மேலும், மாநில பாஜக தலைவா் உள்பட 3 அரசியல் தலைவா்களின் வீடுகளையும் சேதப்படுத்தியதாக அருணாசல பிரதேச காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து மாநில முதல்வா் பெமா காண்டு கூறுகையில், ஜனநாயகத்தில் அமைதியான போராட்டத்துக்கு உரிமை உண்டு என்றாலும், அவை சட்ட வரம்புக்குள் நடைபெற வேண்டும் என்றும், பொதுச் சொத்துகளைச் சேதப்படுத்துவதோ பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பதோ கூடாது என்றும் தெரிவித்தாா். பாசிகாட்டில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் வருத்தமளிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவா், அனைத்துத் தரப்பினரும் அமைதிகாக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டாா்.
மின் திட்டத்துக்கு எதிராக சியாங், மேல் சியாங், கிழக்கு சியாங் ஆகிய மாவட்டங்களில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 12 மணி நேர முழு அடைப்புப் போராட்டம் பெரும்பாலும் அமைதியாக நடைபெற்றது. ஆனால், முழு அடைப்பு முடிவடைந்த பிறகு பாசிகாட்டில் வன்முறை வெடித்தது. சனிக்கிழமை அதிகாலை 3.30 மணி வரை வன்முறை நீடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சிஆா்பிஎஃப் வீரா்கள் திறம்படச் செயல்பட்டு, வன்முறை மேலும் பரவாமல் தடுத்ததாகவும், இந்தச் சம்பவங்களில் காவல் துறையினா் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரும் காயமடைந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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