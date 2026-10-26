பாஜகவுக்கு வாக்குகளைத் திருட மட்டுமே தெரியும்: கார்கே குற்றச்சாட்டு!
பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசுக்கு வாக்குகளைத் திருட மட்டுமே தெரியும் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
மல்லிகார்ஜுன கார்கே - கோப்புப் படம்
பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசுக்கு வாக்குகளைத் திருட மட்டுமே தெரியும் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, மல்லிகார்ஜுன கார்கே எக்ஸ் தளத்தில் விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “நண்பர்களே, இது பண்டிகைக் காலம், ஆனால் இந்த நேரத்தில்கூட மக்கள் அனைவரும் கடுமையான விலைவாசி உயர்வால் அவதிப்படுகிறீர்கள். இந்த அரசுக்கு அதுபற்றி எந்தக் கவலையும் இல்லை. அவர்களுக்கு வாக்குகளைத் திருட மட்டுமே தெரியும். மிகப்பெரிய அளவில் வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து அந்தத் திருட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களின் வாக்குரிமைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரே இதற்கு முழுப் பொறுப்பு. பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின் பேரிலேயே அவர் இவற்றைச் செய்துள்ளார்.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகவேண்டும். வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கை இதுவே.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ’வாக்கைக் காப்போம் தேசத்தைக் காப்போம்’ என்ற மாபெரும் பேரணி புது தில்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் நவம்பர் 1 அன்று நடைபெறவுள்ளது.
அரசியலமைப்பையும் ஜனநாயகத்தையும் காக்க பேரணியில் இணைந்து, இந்த முன்னெடுப்பை வெற்றிபெறச் செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிரான போராட்டங்களும், வாக்கு மோசடி தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளும் இந்தியா முழுவதும் எதிர்ப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் சூழலில் இந்தியா கூட்டணியின்பேரணி நடைபெறுகிறது.
இப்போராட்டத்தில் 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், பண்டிகைக் கால விற்பனை முடியும் வரை பேரணியைத் தள்ளிவைக்குமாறு தில்லியின் உள்ளூர் வணிக அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், காங்கிரஸ் தலைமை ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.
Summary
Congress leader Mallikarjun Kharge has alleged that the BJP-led central government knows only how to steal votes.
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