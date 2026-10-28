கீமோதெரபி ஊசி ரூ. 7000; புற்றுநோய் மருந்துகளின் புதிய விலைப் பட்டியல்!
543 புற்றுநோய் மருந்துகளின் திருத்தப்பட்ட புதிய விலைப் பட்டியல்...
கோப்புப் படம்
543 புற்றுநோய் மருந்துகளின் திருத்தப்பட்ட புதிய விலையை தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் இன்று (அக். 28) வெளியிட்டுள்ளது.
நாட்டில் புற்றுநோய் மருந்துகளின் விலையை 30% லாப வரம்புக்குள் மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து 543 மருந்துகளின் விலையை 70% வரை குறைப்பதாக மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது. நவ. 9 ஆம் தேதி இந்த விலைக் குறைப்பு அமலுக்கு வரவுள்ளது.
இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, 543 புற்றுநோய் மருந்துகளின் திருத்தப்பட்ட புதிய விலைப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி,
மார்பக புற்றுநோய்க்கான பால்போசிக்லிப் (Palbociclib) - பழைய விலை ரூ. 40,421; புதிய விலை ரூ. 2,720.
இரத்தப் புற்றுநோய்க்கான டசாடினிப் (Dasatinib) - பழைய விலை ரூ. 17,811; புதிய விலை ரூ. ரூ.1,808.
தியோடெபா (Thiotepa) என்ற கீமோதெரபி ஊசி - பழைய விலை ரூ. 80,072; புதிய விலை ரூ. 7,150
பெர்டுசுமாப் (Pertuzumab) என்ற புற்றுநோய் ஊசி - பழைய விலை ரூ. 94,951; புதிய விலை ரூ. 30,593
அனஸ்ட்ரோசோல் (Anastrozole) - பழைய விலை ரூ. 695; புதிய விலை ரூ. 73
அசாசிடிடின் (Azacitidine) - பழைய விலை ரூ. 6,337; புதிய விலை ரூ. 1,495.04
பெவாசிரிசுமாப் (Bevacizumab) - பழைய விலை ரூ. 21,767.70; புதிய விலை ரூ. 5,930.13
டசாடினிப் (Dasatinib) - பழைய விலை ரூ. 2,812.50; புதிய விலை ரூ. 1,085.93
டெனோசுமாப் (Denosumab) - பழைய விலை ரூ. 22,031.25; புதிய விலை ரூ. 5,941
என்சாலுடாமைட் (Enzalutamide) - பழைய விலை ரூ. 6,578.20; புதிய விலை ரூ. 2,232
எர்லோட்டினிப் (Erlotinib) - பழைய விலை ரூ. 4,637.45; புதிய விலை ரூ. 2,008
ஃபுளுடராபின் (Fludarabine) - பழைய விலை ரூ. 14,235; புதிய விலை ரூ. 2,432
ஃபுல்வெஸ்ட்ரான்ட் (Fulvestrant) - பழைய விலை ரூ. 26,072.16; புதிய விலை ரூ. 5,491
புதிய விலைக் குறைப்பு நவம்பர் 9 ஆம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வருகிறது.
வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மற்றும் காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளின் (Keytruda, Imjudo, Opdivo) விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
543 புற்றுநோய் மருந்துகளின் திருத்தப்பட்ட விலைப் பட்டியல்: இங்கே கிளிக் செய்யவும்
Summary
Chemotherapy injection for Rs. 7,000 new price list for cancer drugs
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