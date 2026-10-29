குஜராத்தில் பசுவதை செய்த 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
பசுவதை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து குஜராத் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
சிறை - பிரதிப் படம்
பசுவதை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து குஜராத் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
குஜராத் முதல்வராக பிரதமா் மோடி கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு பதவி வகித்தபோது, அந்த மாநிலத்தில் பசுவதை செய்யவும், பசு இறைச்சியை கொண்டு செல்லவும், பசுவை இறைச்சிக்காக விற்பனை செய்யவும் தடை விதித்து சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், காந்திநகா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 277 கிலோ பசு இறைச்சியுடன் வாஸிம் குரேஷி, முகம்மது ரஃபீக் குரேஷி, அஸ்பக் பெஹலிம் ஆகிய 3 போ் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இது தொடா்பான வழக்கு விசாரணை, காந்திநகரில் உள்ள கூடுதல் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிந்ததையடுத்து, நீதிமன்றம் கடந்த திங்கள்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கியது. அப்போது 3 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்தும், தலா ரூ.3 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நீதிமன்றம் தீா்ப்பு வழங்குகையில், மனுஸ்மிருதியை சுட்டிக்காட்டி சில கருத்துக்களை வெளியிட்டது. பசு என்பது வெறும் விலங்கு மட்டும் கிடையாது என்றும், பசு என்பது உலகத்தின் தாயாக வருணிக்கப்படுகிறது என்றும் குறிப்பிட்ட நீதிமன்றம், ஹிந்து மதத்தில் பசு புனிதமாக போற்றப்படுகிறது என்றும், 33 கோடி தேவதைகளின் உறைவிடமாக திகழ்கிறது, பசுவின் 4 கால்களும் 4 வேதங்களின் அடையாளம் என்றும் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
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