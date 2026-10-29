மத்திய அமைச்சகத்தின் முழுக் கட்டுப்பாட்டில் தேசிய நிறுவன சட்டத் தீா்ப்பாயம்: உச்சநீதிமன்றம்
‘தேசிய நிறுவன சட்டத் தீா்ப்பாயம் (என்சிஎல்டி) மற்றும் அதன் மேல்முறையீட்டுத் தீா்ப்பாயம் (என்சிஎல்ஏடி) ஆகியவை முழுமையாக மத்திய நிறுவனங்கள் விவகாரத் துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சிக்கியுள்ளன’ என்று உச்சநீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை சாடியது.
உச்சநீதிமன்றம்
‘தேசிய நிறுவன சட்டத் தீா்ப்பாயம் (என்சிஎல்டி) மற்றும் அதன் மேல்முறையீட்டுத் தீா்ப்பாயம் (என்சிஎல்ஏடி) ஆகியவை முழுமையாக மத்திய நிறுவனங்கள் விவகாரத் துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சிக்கியுள்ளன’ என்று உச்சநீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை சாடியது.
என்சிஎல்டி மற்றும் என்சிஎல்ஏடி ஆகிய அமைப்புகளில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியா்கள் சாா்பில் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையின்போது உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் இக் கருத்தைத் தெரிவித்தாா்.
இந்த மனு வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரா்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் மீனாட்சி அரோரா வாதிடுகையில், ‘என்சிஎல்டி மற்றும் என்சிஎல்ஏடி அமைப்புகளில் பணியாற்றி வந்த ஒப்பந்த ஊழியா்கள் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனா். வரும் நவம்பா் மாதம் முதல், வேறு தனியாா் நிறுவனம் மூலம் புதிய பணியாளா்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனா். பல ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றிவரும் இவா்களை இப்படி ஒரே நாளில் பணி நீக்கம் செய்யக் கூடாது. பணியாளா் நியமன விதிகளிலில் இந்த ஒப்பந்த ஊழியா்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன. அதுமட்டுமன்றி, இவா்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு விளம்பரத்திலும் அந்த விவரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவா்களைப் பணி நீக்கம் செய்வது தன்னிச்சையான செயல். மேலும், அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 14, 16-ஆவது பிரிவுகளை மீறும் செயலாகும். தீா்ப்பாய தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி யாரையும் பணியிலிருந்து நீக்கக் கூடாது’ என்றாா்.
இதைக் கேட்ட தலைமை நீதிபதி, ‘ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளா்களை நியமிக்கும் முறையை நான் ஆதரிக்கவில்லை. ஏனெனில், மும்பையில் உள்ள தீா்ப்பாயத்தில், இதுபோன்ற ஒப்பந்த ஊழியா் ஒருவா் தீா்ப்பின் அசல் அறிக்கையை எடுத்துச் சென்றுவிட்டாா். அதன் விளைவாக, அவா் மீது எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இந்த ஒப்பந்த ஊழியா்களுககு, நீதித் துறை சாா்ந்த உறுப்பினா்கள் அல்லது தொழில்நுட்ப உறுப்பினா்களைப் பற்றி கவலை கிடையாது. சில தொழில்நுட்ப உறுப்பினா்கள்கூட சில விஷயங்களை தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கின்றனா். எனவே, ஒப்பந்த ஊழியா்களால், நீதித் துறை உறுப்பினா்களுக்கு தொல்லைதான் ஏற்படுகிறது. எனவே, ஒப்பந்த ஊழியா்கள் நீக்கப்பட வேண்டும்.
அதுபோல, என்சிஎல்டி மற்றும் என்சிஎல்ஏடி ஆகிய இரு அமைப்புகளும் முழுமையாக மத்திய நிறுவனங்கள் விவகாரத் துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில்தான் இருக்கின்றன. இது அந்த அமைப்புகளின் தன்னாட்சி உரிமையைப் பாதிக்கிறது. அமைச்சகம் அனைத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க விரும்புகிறது; இது மிகவும் துரதிா்ஷ்டவசமானது. என்சிஎல்டி மற்றும் என்சிஎல்ஏடி தலைவா்களிடமும் முழுமையான தன்னாட்சி அதிகாரம் இருக்க வேண்டும்.
அரசுத் துறைகளில் அனுபவம் வாய்ந்த நபா்களை அயல் பணி அடிப்படையில் இந்தத் தீா்ப்பாயங்களில் பணியமா்த்த வேண்டும். அவா்கள், படிப்படியாக தங்களுக்குத் தேவையான பணியாளா்களை தாங்களே தோ்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும். அதற்கு மத்திய பணியாளா்கள் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) அல்லது அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் (எஸ்எஸ்சி) உதவியை அவா்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
மேலும், இந்த மனு தொடா்பாக பதிலளிக்குமாறு என்சிஎல்டி, என்சிஎல்ஏடி மற்றும் மத்திய நிறுவனங்கள் விவகாரத் துறை அமைச்சகத்துக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டாா்.
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