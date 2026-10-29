ஒடிசாவில் 300 கிராமங்கள் தனிமைப்படுத்தல்! வான்வழி மீட்பு நடவடிக்கையில் அரசு தீவிரம்!
வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் ஒடிசாவில் மீட்பு பணியில் கடலோரக் காவல்படை..
மீட்பு நடவடிக்கை - file photo
ஒடிசாவில் ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்ட கனமழை, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கஞ்சம் மாவட்டத்தில் சுமார் 300 கிராமங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கிருந்து மக்களை வான்வழியாக மீட்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடன் ஒடிசா அரசு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக மாநிலத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
மாநிலத் தலைநகரில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அனு கார்க், செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில்,
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் ஒடிசா பேரிடர் விரைவு அதிரடிப்படை குழுக்கள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளன. இருப்பினும், வானிலை சீரற்ற நிலையில் இருப்பதாலும், தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதாலும் மீட்புப் பணிகளில் தாமதம் ஏற்படலாம் என்று தெரிவித்தார்.
கஞ்சம் மாவட்டத்தில் சொராடா பகுதி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். கடந்த மூன்று நாள்களாகப் பெய்த அதி கனமழையால் ருஷிகுல்யா ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுவதால், அருகிலுள்ள நகரங்களும், கிராமங்களும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. அஸ்கா பகுதியில், ஆற்று நீர் அபாய அளவை நெருங்கியுள்ளது. திகபஹண்டி வட்டாரத்திலும் கடந்த இரண்டு நாள்களாக இடைவிடாது மழை பெய்து வருவதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதீத மழையினால் கஞ்சம் மாவட்டம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். சுமார் 300 கிராமங்கள் மழையாலும் திடீர் வெள்ளத்தாலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடன் மாநில அரசு தொடர்பில் உள்ளது. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் சிக்கியுள்ள மக்களை வான்வழியாக மீட்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை இதற்காக ஒரு ஹெலிகாப்டரை வழங்கியுள்ளதுடன், தேவையான ஏற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளும். முதல் கட்டமாக 120 பேரை வான்வழியாக மீட்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வானிலை சீரற்ற நிலையிலும், தொடர்ந்து மழை பெய்வதாலும் மீட்புப் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. மழை குறைந்ததும் மீட்புக் குழுக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எளிதில் சென்றடைவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஒடிசா போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பிபூதி பூஷண் ஜேனா கூறுகையில்,
தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் சனகேமுண்டி, அஸ்கா வட்டாரங்களைச் சேர்ந்த கிராமங்களில் உள்ளனர். அண்டை மாநிலமான ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில், பலத்த மழையினால் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளைச் சமாளிக்க, ஒடிசா அரசுக்கும் பிற மாநிலங்களுக்கும் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதியளித்துள்ளார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
மத்திய அரசின் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும், மக்களின் உயிரைக் காப்பதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவுவதற்கும், மாநிலம் முழுவதும் நிவாரணம், மறுவாழ்வு, சீரமைப்புப் பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கும் எங்களின் முயற்சிகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Odisha plans air evacuations in Ganjam district as Cyclone Arnab maroons 300 villages .
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