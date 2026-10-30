மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை 42.1% ஆக அதிகரிப்பு: சிஜிஏ
நிகழ் நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் மத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறை, முழு ஆண்டு பட்ஜெட் இலக்கில் 42.1 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது என மத்திய அரசு சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட தரவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
நிதித் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
நிகழ் நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் மத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறை, முழு ஆண்டு பட்ஜெட் இலக்கில் 42.1 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது என மத்திய அரசு சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட தரவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக மத்திய தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளா் (சிஜிஏ) வெளியிட்ட தரவில் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
நிகழாண்டு செப்டம்பா் மாதம் வரை மத்திய அரசின் நிகர வரி வருவாய் ரூ. 12.76 லட்சம் கோடியாக, அதாவது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 44.5 சதவீதமாக இருந்தது. இந்த வருவாய் கடந்த ஆண்டு இதே கால கட்டத்தில் 43.3 சதவீதமாக இருந்தது.
அதே நேரம், மாதாந்திர கணக்குத் தரவுகளின்படி, மத்திய அரசின் மொத்த செலவினம் சுமாா் ரூ. 25.5 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. இது, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்லா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளில் 47.7 சதவீதத்துக்குச் சமமாகும்.
அதன்படி, நிகழ் நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் மத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறை, முழு ஆண்டுக்கான ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் இலக்கில் 42.1 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. அதாவது, செப்டம்பா் மாத இறுதியில் செலவினங்களுக்கும் வருவாய்க்கும் இடையேயான இடைவெளி ரூ. 7,14,413 கோடியாக உள்ளது.
முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில், நிதிப் பற்றாக்குறை 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் மத்திப்பீடுகளில் 36.5 சதவீதமாக இருந்தது. தற்போது 42.1 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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