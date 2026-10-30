The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் ஆம்னி பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து! போக்குவரத்துத் துறை புழல் சிறையில் உள்ள அன்பில் மகேஸுக்கு வீட்டு உணவு கொடுக்க அனுமதி‘தமிழர் ஒருவர் நிச்சயம் பிரதமர் ஆவார்’ - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ஆர். பேட்டி!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையின்போது மின்தடை!அஸ்ஸாமிற்குள் நுழைந்த 36 வங்கதேசத்தினர் கைது! சௌதி அரேபியாவுக்கான ஏர் இந்தியா விமானங்கள் ரத்து நவ.14 வரை நீட்டிப்பு! சிதம்பரம் கோயில் நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் குழு! உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சிவசேனைத் தலைவர் மீது கொலை முயற்சி: சோட்டா ராஜன் உள்ளிட்ட 5 பேர் விடுதலை

சிவசனைத் தலைவர் அஜய் போசலே மீதான கொலை முயற்சி வழக்கில் சோட்டா ராஜன் உள்ளிட்ட 5 பேர் விடுதலை பற்றி...

Court acquits Chhota Rajan, 4 others in 2009 Sena leader attempt to murder case

சோட்டா ராஜன் - கோப்புப்படம்.

Updated On :

2009-ஆம் ஆண்டு சிவசனைத் தலைவர் அஜய் போசலே மீதான கொலை முயற்சி வழக்கில் நிழல் உலக தாதா சோட்டா ராஜன் உள்ளிட்ட 5 பேரை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது.

சோட்டா ராஜனைத் தவிர தொழிலதிபர் சுரேந்திர அகர்வால், ஷாகிப் ஆலம் கான், ராஜேஷ் யாதவ் மற்றும் விஜய் புருஷோத்தம் சால்வி ஆகியோரையும் சிறப்பு நீதிபதி நரேந்திரநாத் பிரதான் வழக்கில் இருந்து விடுவித்தார்.

கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 11ஆம் தேதி தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, புணேவின் கொரேகான் பகுதியில் அஜய் போசலே சென்ற வாகனம் மீது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர்.

இந்தத் தாக்குதலின் போது போசலே காயமின்றித் தப்பிய நிலையில், அவரது காரை ஓட்டிவந்த ஓட்டுநரின் மீது குண்டு பாய்ந்தது. இவ்வழக்கை ஆரம்பத்தில் புணே பண்ட் கார்டன் காவல் துறையினர் விசாரித்து வந்தனர்.

2015-ல் சோட்டா ராஜன் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட பிறகு, அவர் மீதான 71 வழக்குகளில் ஒன்றாக இதுவும் சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

மகாராஷ்டிர அரசு இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது. மும்பை பத்திரிகையாளர் ஜே. டே கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்ற சோட்டா ராஜன், தற்போது தில்லி திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவர் மேலும் பல வழக்குகளிலும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டு தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார்.

Summary

A special CBI court here on Friday acquitted gangster Chhota Rajan and four others in a case related to an attempt on the life of Shiv Sena leader Ajay Bhosale in 2009.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்த அன்னா ராஜன் யார் தெரியுமா?

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்த அன்னா ராஜன் யார் தெரியுமா?

ராஜன் வகையறா புரோமோ எப்போது?

ராஜன் வகையறா புரோமோ எப்போது?

திருட்டு, கொலை மிரட்டல் வழக்குகள்: 2 ரௌடிகள் உள்ளிட்ட 3 போ் கைது

திருட்டு, கொலை மிரட்டல் வழக்குகள்: 2 ரௌடிகள் உள்ளிட்ட 3 போ் கைது

கொலை வழக்கில் பிணையில் வந்த மீனவா் கைது

கொலை வழக்கில் பிணையில் வந்த மீனவா் கைது

விடியோக்கள்

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!

”இங்கு எதற்கு முதல்வர் புகைப்படம்?” சீமான் விமர்சனம் | NTK | DMK | TVK

”இங்கு எதற்கு முதல்வர் புகைப்படம்?” சீமான் விமர்சனம் | NTK | DMK | TVK