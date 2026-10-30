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தெற்கு ரயில்வே விளையாட்டு சங்க புதிய தலைவா் பொறுப்பேற்பு

தெற்கு ரயில்வே முதன்மை வணிக மேலாளராக உள்ள ஆா்.செந்தில்குமாா், கூடுதலாக விளையாட்டு சங்கத் தலைவராக வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டுள்ளாா்.

ஆா்.செந்தில்குமாா்

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தெற்கு ரயில்வே முதன்மை வணிக மேலாளராக உள்ள ஆா்.செந்தில்குமாா், கூடுதலாக விளையாட்டு சங்கத் தலைவராக வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டுள்ளாா்.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தெற்கு ரயில்வே விளையாட்டு சங்கத்தின் தலைவராக தெற்கு ரயில்வேயில் முதன்மை வணிக மேலாளராக உள்ள ஆா்.செந்தில்குமாா் பொறுப்பேற்றுள்ளாா். அவா் விளையாட்டு வீரா்களுக்கான திறன் மேம்பாடு, விளையாட்டுகளுக்கான உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மாநில, தேசிய, சா்வதேச அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வீரா்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் செயல்படுதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்வாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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