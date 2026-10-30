உ.பி.யில் அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு சமாஜவாதி ஆட்சிக்கு வராது: அமித் ஷா
‘உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜவாதி கட்சி அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சிக்கு வர முடியாது’ என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா கூறினாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னௌவில் பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா.
‘உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜவாதி கட்சி அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சிக்கு வர முடியாது’ என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா கூறினாா்.
பாஜக ஆட்சி நடைபெற்றுவரும் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில், அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெற உள்ளது. அதை முன்னிட்டு, உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில பாஜக செயற்குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. அதைத் தொடங்கி வைத்த அமித் ஷா பேசியதாவது:
உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக அரசு, அங்கதனின் காலைப் போன்றது. அதை யாராலும் அசைக்க முடியாது. மாநிலத்தில் பாஜக தன்னை உறுதியாக நிலைநிறுத்திக்கொண்டுள்ளது. எனவே, மாநிலத்தில் மீண்டும் பாஜகதான் ஆட்சியை அமைக்கும். இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம்.
மாநிலத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும், பொது சிவில் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். ஏற்கெனவே, பல மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு, எஸ்ஐஆா் விவகாரங்களை சமாஜவாதி உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள் எழுப்பி வருகின்றனா். இதுபோன்ற எத்தகைய விமா்சனங்களை முன்வைத்தாலும், மாநிலத்தில் சமாஜவாதி கட்சி அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சியை அமைக்க முடியாது. அகிலேஷ் யாதவின் மூன்றாம் தலைமுறையைக்கூட மக்கள் மன்னிக்க மாட்டாா்கள். ராம பக்தா்கள் மீது காவல் துறை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த உத்தரவிட்ட அவா்கள், மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைப்பது குறித்து எந்த அடிப்படையில் பேசுகின்றனா்? என்று, கடந்த 1990-ஆம் ஆண்டு மாநிலத்தில் சமாஜவாதி கட்சி ஆட்சியில் இருந்தபோது, அயோத்தி ராமா் கோயில் விவகாரத்தில் பாபா் மசூதி பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய கர சேவகா்கள் மீது மாநில காவல் துறை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதைச் சுட்டிக்காட்டினாா்.
மேலும், எதிா்க்கட்சிகளின் வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டு குறித்து குறிப்பிட்ட அமித் ஷா, ‘அந்த விவகாரம் தொடா்பாக நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்த பாஜக தயாராக உள்ளது. இன்றைக்கே நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தைக் கூட்டலாம். பதிலளிக்க மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது’ என்றாா்.
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