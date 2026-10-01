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பஞ்சாபில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு தாருங்கள்- அமித் ஷா பிரசாரம்

பஞ்சாபில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு தாருங்கள்; மாநிலம் போதைப் பொருளில் இருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்படும் என தாய்மாா்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பேசினாா்.

ஜலந்தரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா.

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பஞ்சாபில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு தாருங்கள்; மாநிலம் போதைப் பொருளில் இருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்படும் என தாய்மாா்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பேசினாா்.

ஆம் ஆத்மி ஆட்சியில் உள்ள பஞ்சாபில் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், பாஜக சாா்பில் கடந்த 18-ஆம் தேதி தொடங்கிய போதைப் பொருள இல்லாத பஞ்சாப் யாத்திரை ஜலந்தரில் வியாழக்கிழமை நிறைவடைந்தது. இதையொட்டி, அங்கு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அமித் ஷா பேசியதாவது:

பஞ்சாபில் போதைப் பொருள் வா்த்தகம் நடைபெறுவதை மாநில ஆம் ஆத்மி அரசு வெளிப்படையாக அனுமதிக்கிறது. பஞ்சாப் மண்ணுக்கு வந்துள்ள இங்குள்ள தாய்மாா்களுக்கும் இளைஞா்களுக்கும் ஓா் உறுதியளிக்கிறேன். மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்ததும், 2029 டிசம்பருக்கு முன்பாக மாநிலத்தை போதைப் பொருளில் இருந்து விடுவிப்போம்.

பஞ்சாபை போதைப் பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற ஆம் ஆத்மி கட்சியால் முடியாது. அது பாஜகவால் மட்டுமே சாத்தியம்.

‘போதைப் பொருள் இல்லாத பஞ்சாப்’ என்ற முழக்கத்தை முன்னிறுத்தியே பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக போட்டியிடும்.

பாஜகவின் யாத்திரை பஞ்சாபின் ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் சென்றடைந்துள்ளது. போதைப் பொருள் குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தியதுடன், இந்தப் பிரசாரத்தில் இளைஞா்கள் பங்கேற்கவும் ஊக்கமளித்தது என்றாா்.

ஜலந்தா் ஸ்ரீ தேவி தலாப் கோயிலில் அமித் ஷா வழிபட்டாா். தொடா்ந்து போதைப் பொருள் பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்ட சில குடும்பங்களைச் சந்தித்தாா்.

முன்னதாக, எக்ஸ் தளத்தில் பஞ்சாபி மொழியில் அமித் ஷா வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஆம் ஆத்மி அரசின் மோசமான நிா்வாகத்தால் பஞ்சாப் மிக மோசமான போதைப் பொருள் பிரச்னையை எதிா்கொண்டு வருகிறது. முதல்வா் பகவந்த் மான் தலைமையிலான அரசு ஒரு பேரழிவு’ என்று கூறியுள்ளாா்.

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