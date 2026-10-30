வாக்குவாதத்தால் கா்வா செளத் விரத்தை நிறைவு செய்ய மறுத்த மனைவி: காவல் துறையின் உதவியை நாடிய கணவா்
தம்பதிக்குள் ஏற்பட்ட தகராறைத் தொடா்ந்து கா்வா சௌத் ஏற்பட்ட விரதத்தை நிறைவு செய்ய மனைவி மறுத்த நிலையில், கணவா் காவல் துறைக்கு அழைப்பு விடுத்தாா்.
தம்பதிக்குள் ஏற்பட்ட தகராறைத் தொடா்ந்து கா்வா சௌத் ஏற்பட்ட விரதத்தை நிறைவு செய்ய மனைவி மறுத்த நிலையில், கணவா் காவல் துறைக்கு அழைப்பு விடுத்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, குடும்பச் சிக்கலைத் தீா்க்க காவல் துறையினரின் தலையிட்டு அந்தப் பெண்ணின் விரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தனா்.
தில்லியின் புகா் பகுதியான நிஹால் விஹாரில் உள்ள ஸ்ரீராம் காலனியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் இந்தச் சம்பவம் நடைபெற்றது.
சுமாா் ஓராண்டுக்குப் பிறகு கணவா் வீடு திரும்பியபோது, தம்பதியினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
கா்வா செளத் பண்டிகை வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், அப்பெண்ண் விரதம் மேற்கொண்டாா். வாக்குவாதத்தைத் தொடா்ந்து தனது விரத்தை முடித்துகொள்ள போவதில்லை என கணவரிடம் அவா் கூறினாா்.
இதனால், அதிா்ச்சியடைந்த கணவா் தில்லி காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அழைத்து, தனது மனைவி கா்வா சௌத் நோன்பு இருந்ததாகவும், ஆனால் தன்னைப் பாா்த்து நோன்பை முடித்துக்கொள்ள மறுப்பதாகவும் தெரிவித்தாா்.
தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தைத் தொடா்ந்து நிலைமை மோசமடைந்ததால், குடும்பப் பிரச்னையைத் தாங்களாகவே தீா்த்துக்கொள்ளக் காத்திருக்காமல், காவல் துறையின் உதவியை நாடியதாக அவா் கூறினாா்.
இதையடுத்து, நிஹால் விஹாா் காவல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த குழுவினா், மூத்த காவல் துறை அதிகாரிகள் உள்பட சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா்.
காவல் துறையினா் கணவன், மனைவி இருவரிடமும் பேசி சமரசம் செய்தனா். தம்பதியினரிடையே சுமுகமான தீா்வு எட்டப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, அந்தப் பெண் அனைத்து பாரம்பரிய சடங்குகளையும் பின்பற்றி தனது நோன்பை முடித்துக்கொண்டாா் என்று மூத்த காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
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