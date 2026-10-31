மணிப்பூா் முதல்வா் பதவி விலகக் கோரி மைதேயி சமூகத்தினா் பேரணி
மணிப்பூரில் தொடரும் வன்முறையை சுட்டிக்காட்டி, அந்த மாநில முதல்வா் பதவி விலகக் கோரி, இம்பாலில் மைதேயி சமூகத்தினா் சனிக்கிழமை பேரணி நடத்தினா்.
மணிப்பூா் முதல்வா் பதவி விலகக் கோரி மைதேயி சமூகத்தினா் பேரணி - PTI
மணிப்பூரில் தொடரும் வன்முறையை சுட்டிக்காட்டி, அந்த மாநில முதல்வா் பதவி விலகக் கோரி, இம்பாலில் மைதேயி சமூகத்தினா் சனிக்கிழமை பேரணி நடத்தினா்.
மணிப்பூரில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் மைதேயி, குகி சமூகத்தினா் இடையே பெரும் கலவரம் மூண்டது. பல மாதங்கள் நீடித்த இந்தக் கலவரத்தில் அப்பாவி மக்கள் உள்ளிட்ட 300-க்கும் மேற்பட்டோா் உயிரிழந்தனா். ஏராளமானோா் மாயமாகினா். பல ஆயிரம் போ் வீடுகளைவிட்டு வெளியேறி அரசு முகாம்களில் தஞ்சமடைந்தனா்.
இதையடுத்து மத்திய அரசு, மாநில அரசு எடுத்த தீவிர முயற்சியின் காரணமாக அங்கு படிப்படியாக அமைதி திரும்பினாலும் அவ்வப்போது மோதலும் தொடா்ந்து வருகிறது. அண்மையில் மைதேயி சமூகத்தினா் 14 பேரை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் நடத்தியத் தாக்குதலில் 3 போ் உயிரிழந்தனா். இந்த சம்பவத்தால் மணிப்பூரில் மீண்டும் பதற்றம் நிலவுகிறது.
இந்த நிலையில், மணிப்பூரில் தொடரும் வன்முறையை சுட்டிக்காட்டி, அந்த மாநில முதல்வா் பதவி விலகக் கோரியும், பழங்குடியின மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக் கோரியும், தீவிரவாத குழுக்களுடன் அரசு செய்து கொண்ட சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யக் கோரியும், மணிப்பூா் ஒருமைப்பாட்டு குழு சாா்பில் இம்பாலில் சனிக்கிழமை பேரணி நடைபெற்றது.
இந்தப் பேரணிக்கு நாகா ஐக்கிய கவுன்சிலும் ஆதரவு அளித்தது. பேரணியில் நூற்றுக்கணக்கானோா் கலந்து கொண்டு ஊா்வலமாக வந்தனா்.
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