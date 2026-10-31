ஒர்னாப் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்ய மத்தியக் குழு ஆந்திரம் வருகை!
ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை மதிப்பீடு செய்ய மத்திய குழு ஆந்திரத்தில் ஆய்வு செய்வது பற்றி..
வெள்ள சேதங்களை ஆய்வு செய்யும் மத்திய குழு - file photo
ஓர்னாப் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்ய ஏழு பேர் கொண்ட மத்தியக் குழு ஆந்திர மாநிலத்திற்கு வருகை தந்துள்ளது.
ஆந்திர மாநிலத்தில் ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்ட கனமழை காரணமாக, வீடுகள் சேதமடைதல், தங்கள் முறிந்து விழுதல் உள்பட பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது. கனமழையால் நெற்பயிர்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. ஒர்னாப் புயலின் தாக்கம் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதனிடையே ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை மதிப்பீடு செய்ய மத்தியக் குழுவை நியமிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
இந்த நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தைச் சேர்ந்த சித்தரஞ்சன் தாஸ் தலைமையிலான 7 பேர் அடங்கிய மத்தியக் குழு ஆந்திர மாநிலத்திற்கு வருகை தந்துள்ளது.
இந்த மத்தியக் குழுவானது இன்றும், நாளையும் ஆந்திரத்தில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களைப் பார்வையிடுகிறது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில்,
ஏழு பேர் கொண்ட மத்தியக் குழு ஆந்திரத்துக்கு வருகை தந்துள்ளது. இந்தக் குழு இன்றும், நாளையும் ஒர்னாப் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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