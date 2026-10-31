பருத்தி இறக்குமதிக்கு வரி விலக்கு: டிச. 31 வரை மத்திய அரசு நீட்டிப்பு
பருத்தி இறக்குமதிக்கான சுங்க வரி விலக்கை வரும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதி வரை 2 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து மத்திய அரசு சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
பருத்தி - ANI
பருத்தி இறக்குமதிக்கான சுங்க வரி விலக்கை வரும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதி வரை 2 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து மத்திய அரசு சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
உள்ளூா் ஜவுளித் துறைக்கு பருத்தி தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் வரி விலக்கை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
இதுகுறித்து நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: பருத்தி இறக்குமதிக்கு அக்டோபா் 31-ஆம் தேதி வரை சுங்க வரி விலக்கை மத்திய அரசு கடந்த மே மாதம் அளித்திருந்தது. இந்த வரி விலக்கு, வரும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜவுளி மற்றும் ஆடை துறையினருக்கு உள்நாட்டுச் சந்தையில் பருத்தி தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை, அத் துறைகளில் உள்ளீட்டுச் செலவுகள் குறைந்து, உற்பத்தியாளருக்கும் நுகா்வோருக்கும் குறிப்பிட்ட நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பதோடு, இத் துறைகளின் செயல்பாட்டில் குறிப்பாக, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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