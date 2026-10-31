ஐ.நா. மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் நம்பகத்தன்மை அதன் நடுநிலையான அணுகுமுறையில் உள்ளது: இந்தியா
ஐ.நா.மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் நம்பகத்தன்மை அதன் நடுநிலையான அணுகுமுறையில் உள்ளது என இந்தியா தெரிவித்தது.
பாவிகா மங்களாநந்தன்
ஐ.நா.மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் நம்பகத்தன்மை அதன் நடுநிலையான அணுகுமுறையில் உள்ளது என இந்தியா தெரிவித்தது.
ஐ.நா.மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் அறிக்கை மீது ஐ.நா.பொதுச் சபையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவாதத்தின்போது ஐ.நா.வுக்கான நிரந்தர இந்தியப் பிரதிநிதிகள் குழுவின் முதன்மைச் செயலா் பாவிகா மங்களாநந்தன் பேசியதாவது:
ஐ.நா.மனித உரிமைகள் கவுன்சில் மீதான நம்பகத்தன்மை அதன் நடுநிலையான அணுகுமுறையில் உள்ளது. ஒரு நாட்டின் பங்களிப்பின்றி அந்த நாட்டுக்கென வகுக்கப்படும் விதிகள் பலனளிப்பதில்லை.
அனைத்து நாடுகளின் ஒத்துழைப்போடு அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் ‘உலகளாவிய மதிப்பாய்வு’ மட்டுமே அனைத்து உறுப்பினா்களையும் சமமாக நடத்தும் தளமாக திகழ்கிறது.
வாழ்வுரிமை மற்றும் மனித உரிமையை அச்சுறுத்தும் பயங்கரவாதத்தை சமரசமின்றி அணுகுவதில் இந்த கவுன்சில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.
குடிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கு நிகராக பொருளாதார, சமூக, கலாசார மற்றும் மேம்பாட்டு உரிமைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். வறுமை, கடன், நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப அணுகலுக்கான குறைந்த வளங்களே வளா்ந்து வரும் நாடுகளில் மனித உரிமைகளுக்குத் தடையாக உள்ளது. இதை சீரமைக்க சா்வதேச அளவில் ஒத்துழைப்புத் தேவை.
ஐ.நா.பொதுச் சபை மற்றும் மனித உரிமைகள் கவுன்சிலில் ஒரே விவகாரம் குறித்த தீா்மானங்கள் மற்றும் முன்னெடுப்புகளை தவிா்ப்பதற்கான நடைமுறைகளை பரிசீலிக்க வேண்டும். மனித உரிமைகள் கவுன்சிலுக்கு தன்னாா்வ பங்களிப்புகளைவிட குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் போதிய நிதி உதவி வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
Summary
UN The credibility of the Human Rights Council lies in its neutral approach: India
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