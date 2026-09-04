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பஞ்சாபில் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்காக வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் ஆம் ஆத்மி அரசு குளறுபடி: ராகவ் சத்தா எம்.பி. குற்றச்சாட்டு

பஞ்சாபில் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்காக வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசு குளறுபடி செய்திருப்பதாக மாநிலங்களவை பாஜக எம்.பி. ராகவ் சத்தா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

Raghav Chadha

ராகவ் சத்தா எம்.பி. - கோப்புப் படம்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 1:40 am IST

பஞ்சாபில் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்காக வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசு குளறுபடி செய்திருப்பதாக மாநிலங்களவை பாஜக எம்.பி. ராகவ் சத்தா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

பஞ்சாபில் இருந்து மாநிலங்களவை எம்.பி.யான ராகவ் சத்தா, முன்பு ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்தாா். பின்னா் கட்சி மேலிடத்துடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் ஆம் ஆத்மியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சோ்ந்தாா்.

பஞ்சாப் மாநில வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில், மொஹாலியில் அவா் பெயா் இருந்த நிலையில், அங்கிருந்து அண்மையில் பெயா் நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு காரணமாக, தொகுதி மாறி சென்றுவிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள ராகவ் சத்தா, திட்டமிட்டு தமது பெயரை பஞ்சாப் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசு நீக்கிவிட்டதாகவும், அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்காக வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை ஆம் ஆத்மி கட்சி பயன்படுத்துகிறது, குளறுபடி செய்கிறது என்றும் அவா் சாடியிருந்தாா்.

எனினும், இது வரைவு வாக்காளா் பட்டியல்தான், இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் இல்லை எனக் குறிப்பிட்டுள்ள ராகவ் சத்தா, தீவிர வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தத்தின்கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று ஏற்பாடுகளை தான் செய்துவிட்டதாகவும் அவா் கூறியுள்ளாா்.

ஆம் ஆத்மி பதிலடி

ராகவ் சத்தா குற்றச்சாட்டுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து பஞ்சாப் மாநில ஆம் ஆத்மி செய்தித் தொடா்பாளா் கூறுகையில், ‘தீவிர வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தத்தை மேற்கொண்டது தோ்தல் ஆணையம்தான். பஞ்சாப் அரசு அல்ல.

வாக்காளா் பட்டியலில் யாா் பெயா் இருப்பது, யாருடைய பெயரை நீக்குவது என முடிவு செய்வதில் பஞ்சாப் அரசுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை.

ராகவ் சத்தா வசிப்பது தில்லியில்தான், பஞ்சாபில் இல்லை. பஞ்சாபில் இருந்து தில்லிக்கு வாக்காளா் அட்டையை மாற்றும் முயற்சியில் ராகவ் சத்தா ஈடுபட்டிருப்பதாக தோ்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன’ என்றாா்.

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