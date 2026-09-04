ஜம்மு-காஷ்மீர்: வனப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை!
ஜம்மு காஷ்மீரில் வனப்பகுதியில் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொல்லப்பட்டது பற்றி....
ஜம்மு-காஷ்மீர்
ஜம்மு-காஷ்மீரில் வனப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதியை பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக்கொன்றனர்.
ஜம்மு-காஷ்மீரின் புட்காம் மாவட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் ராணுவம் மற்றும் போலீஸார் இணைந்து நடத்திய கூட்டு நடவடிக்கையின்போது, வெள்ளிக்கிழமை பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பாகர்போராவிலிருந்து புட்காமில் உள்ள யூஸ்மார்க்கை நோக்கி சந்தேகத்திற்கிடமான பயங்கரவாதிகள் குழு நகர்வது குறித்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஸ்ரீநகரை தளமாகக் கொண்ட சினார் கார்ப்ஸ் வெளியிட்ட எக்ஸ் தளப் பதிவில், உளவுத் தகவலின் அடிப்படையில், புட்காமில் உள்ள அஷ்தர் கலியில் ராணுவம், ஜம்மு காஷ்மீர் போலீஸ் மற்றும் சிஆர்பிஎஃப் இணைந்து ஒரு கூட்டுத் தேடுதல் நடவடிக்கையைத் தொடங்கின.
விழிப்புடன் இருந்த வீரர்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளைக் கவனித்தனர். அவர்களை எதிர்த்தபோது, பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இதனால் ஏற்பட்ட கடுமையான துப்பாக்கிச் சண்டையில், பயங்கரவாதி கொல்லப்பட்டான் மற்றும் ஒரு ஏகே ரக துப்பாக்கி மீட்கப்பட்டது.
தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது. அதே பகுதியில் பதுங்கியிருப்பதாக நம்பப்படும் மற்றொரு பயங்கரவாதியைப் படைகள் இன்னும் தேடி வருவதால், இந்தத் தேடுதல் வேட்டை தொடர்கிறது. கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதியின் அடையாளம் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.
பள்ளத்தாக்கில் பல மாத அமைதிக்குப் பிறகு இந்த மோதல் நிகழ்ந்துள்ளது.
Summary
One terrorist was killed on Friday during a joint operation by the Army and Jammu and Kashmir Police deep inside a forest area in Budgam district, officials said.
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