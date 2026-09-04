தெலங்கானா பெண் அமைச்சா் திடீா் நீக்கம்: மகளின் பேச்சால் பதவி இழந்தாா்
தெலங்கானா வனத் துறை அமைச்சா் கொண்டா சுரேகாவை பதவியில் இருந்து நீக்குவதாக மாநில முதல்வா் ஏ.ரேவந்த் ரெட்டி அறிவித்தது குறித்து...
கொண்டா சுரேகா
தெலங்கானா வனத் துறை அமைச்சா் கொண்டா சுரேகாவை பதவியில் இருந்து நீக்குவதாக மாநில முதல்வா் ஏ.ரேவந்த் ரெட்டி அறிவித்தாா்.
முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவா்கள் குறித்து சுரேகாவின் மகள் சுஷ்மிதா தெரிவித்த கருத்துகள் எதிா்ப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சுரேகாவை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்குவதற்கான பரிந்துரை மாநில ஆளுநா் சிவ பிரதாப் சுக்லாவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
மாநில திட்டக் குழு துணைத் தலைவா் ஜி.சின்னா ரெட்டியின் நியமனத்தை ரத்து செய்வதாகவும் முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி அறிவித்தாா். அவா் மீதும் கட்சியினா் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனா்.
வாரங்கல் கிழக்குத் தொகுதி எம்எல்ஏவும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான கொண்டா சுரேகா (61) தெலங்கானா மாநில வனம் மற்றும் அறநிலையத் துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்து வந்தாா்.
சுரேகாவின் மகள் சுஷ்மிதா படேல் கடந்த மாதம் முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி மற்றும் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா்களைக் கடுமையாக விமா்சித்தாா். தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தோ்வு குறித்து முதல்வருக்கு கேள்விகள் எழுப்பிய அவா், முதல்வரின் குடும்பத்தினரின் நிலப் பரிமாற்றங்கள் குறித்தும் பல சந்தேகங்களை எழுப்பினாா். இது பெரும் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்கள், நிா்வாகிகள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக சில நாள்களுக்கு முன்பு தில்லியில் காங்கிரஸ் தலைமையுடன் முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்ட தெலங்கானா காங்கிரஸ் தலைவா்கள் ஆலோசனை நடத்தினா். அதைத் தொடா்ந்து சுரேகா, சின்னா ரெட்டி ஆகியோா் காங்கிரஸ் தலைமையிடம் தங்கள் தரப்பு விளக்கங்களை முன்வைத்தனா்.
முன்னதாக, மாநில காங்கிரஸ் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு சுரேகா, சின்னா ரெட்டி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரைத்தது. இந்நிலையில், அமைச்சரும், மாநில திட்டக் குழுத் தலைவரும் பதவி நீக்கப்பட்டனா்.
முன்னதாக, புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய சுரேகா, ‘சிறப்பான அமைச்சராக தொடா்ந்து செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கட்சித் தலைமையிடம் கேட்டுக்கொண்டேன். என் மீது எந்தவித ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லை. எனது மகள் பேசியதற்கு எதிராக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூறியவை அவா்களாகப் பேசியதல்ல. வேறு நபா்களால் தூண்டிவிடப்படுகின்றனா். எனக்கு எதிராகப் பேசிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் உயா்நிலைத் தலைவா்களுக்கும் மின்னஞ்சல் மூலம் எனது தரப்பு தகவலை அனுப்பியுள்ளேன். எனது மகள் தனித்துச் செயல்படுபவா்; அவா் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு என்னைப் பொறுப்பாக்கக் கூடாது’ என்றாா்.
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