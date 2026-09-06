தசராவுக்குத் தயாராகும் யானைகள்!
மைசூரில் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கான ஒத்திகையில் பங்கேற்க பலத்த காவலுடன் வந்த யானைகள்.
கா்நாடக மாநிலம் மைசூரில் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கான ஒத்திகையில் பங்கேற்க பலத்த காவலுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த யானைகள்.
கா்நாடக மாநிலம் மைசூரில் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கான ஒத்திகையில் பங்கேற்க பலத்த காவலுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த யானைகள்.
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