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தசராவுக்குத் தயாராகும் யானைகள்!

மைசூரில் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கான ஒத்திகையில் பங்கேற்க பலத்த காவலுடன் வந்த யானைகள்.

கா்நாடக மாநிலம் மைசூரில் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கான ஒத்திகையில் பங்கேற்க பலத்த காவலுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த யானைகள்.

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 12:34 am IST

கா்நாடக மாநிலம் மைசூரில் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கான ஒத்திகையில் பங்கேற்க பலத்த காவலுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த யானைகள்.

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