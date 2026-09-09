மணிப்பூரில் நேதாஜி சிலைக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் மரியாதை
மணிப்பூா் மாநிலம், விஷ்ணுபூா் மாவட்டத்தில் இந்திய தேசிய ராணுவ தியாகிகள் நினைவிட வளாகத்தில் உள்ள நேதாஜி சுபாஷ்சந்திர போஸின் சிலைக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் செவ்வாய்க்கிழமை மரியாதை செலுத்தினாா்.
மணிப்பூா் மாநிலம் இம்பாலில் அளித்த வரவேற்பு அணிவகுப்பைப் பாா்வையிட்ட குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்.
மணிப்பூா் மாநிலம், விஷ்ணுபூா் மாவட்டத்தில் இந்திய தேசிய ராணுவ தியாகிகள் நினைவிட வளாகத்தில் உள்ள நேதாஜி சுபாஷ்சந்திர போஸின் சிலைக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் செவ்வாய்க்கிழமை மரியாதை செலுத்தினாா்.
மணிப்பூா் மாநிலத்துக்கு ஒருநாள் சுற்றுப்பயணமாக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் செவ்வாய்க்கிழமை சென்றாா். இம்பால் விமான நிலையத்தில் அவரை அந்த மாநில ஆளுநா் அஜய் குமாா் பல்லா, முதல்வா் கெம்சந்த் சிங் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா். இதையடுத்து அவருக்கு விமான நிலையத்தில் அரசு முறைப்படி அளித்த மரியாதை அணிவகுப்பைப் பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா் அவா், நேதாஜி தலைமையிலான இந்திய தேசிய ராணுவத்தால் இந்திய மண்ணில் கடந்த 1944-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் தேதி முதல்முறையாக தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்ட மொய்ராங் காங்லாவுக்கு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் சென்று பாா்வையிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, இந்திய தேசிய ராணுவத்தின் போா் அருங்காட்சியகத்துக்குச் சென்று, அங்கு இந்திய தேசிய ராணுவ வீரா்களின் வீரம், தியாகங்களை விளக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டிருந்த படங்கள் உள்ளிட்டவற்றைப் பாா்வையிட்டாா்.
அதேபோல், அங்குள்ள நேதாஜி சுபாஷ்சந்திர போஸின் சிலைக்கும் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். அவருடன் ஆளுநா், முதல்வா் உள்ளிட்டோரும் இருந்தனா்.
பின்னா், இம்பாலில் உள்ள சைனிக் பள்ளிக்கு அவா் சென்றாா். அங்குள்ள போா் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய பிறகு, பள்ளியைப் பாா்வையிட்டு, அங்கிருந்தோருடன் கலந்துரையாடினாா்.
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