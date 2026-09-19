ம.பி.யில் வெள்ளத்தில் கார் அடித்துச் செல்லப்பட்டு 8 பேர் பலி!
மத்தியப் பிரதேசத்தில் வெள்ளப் பெருக்கில் வடிகாலில் கார் விழுந்தது பற்றி..
வெள்ளத்தில் அடித்துச்செல்லப்பட்ட கார் - X
மத்தியப் பிரதேசத்தின் அகர் மால்வா மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை அதிகாலையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்திருந்த வடிகாலில் கார் விழுந்ததில் மூன்று குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 8 பபேர் உயிரிழந்தனர்.
நல்கேடா நகரில் அமைந்துள்ள பகளாமுகி கோயிலுக்கு அருகே இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக நல்கோடா காவல் நிலையப் பொறுப்பாளர் சஷி உபாத்யாய் தெரிவித்தார்.
ஒடிசாவைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பயணித்த கார், மழைநீரால் நிரம்பி வழிந்த வடிகாலில் விழுந்ததாகவும், இதில் 3 குழந்தைகள், 2 பெண்கள் மற்றும் 3 ஆண்கள் அனைவரும் உயிரிழந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
நல்கேடா காவல்துறையினர் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு உடல்களை மீட்டெடுத்துப் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
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