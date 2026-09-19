The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்11 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு7 பேருந்து பணிமனைகளில் சாா்ஜிங் வசதிக்கு ரூ.300 கோடி: தில்லி அரசு ஒப்புதல்ஆந்திரத்தில் ரூ.15,000 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம்: எம்டிஎல் நிறுவனம் ஒப்பந்தம்திருப்பதி - சென்னை கடற்கரைக்கு செப். 20-இல் முன்பதிவில்லாத ரயில்

ரோஹித் கோத்ரா கும்பலைச் சோ்ந்தவா் கைது: ரூ.12 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பறிமுதல்

தில்லி காவல் துறை சிறப்புப் பிரிவு வடோதரா நகர குற்றப்பிரிவுடன் இணைந்து நடத்திய கூட்டு நடவடிக்கையில், ரோஹித் கோதாரா-மகேந்தா் தெலானா கும்பலைச் சோ்ந்த 31 வயது நபரைக் கைது செய்தனா்.

Published On :

தில்லி காவல் துறை சிறப்புப் பிரிவு வடோதரா நகர குற்றப்பிரிவுடன் இணைந்து நடத்திய கூட்டு நடவடிக்கையில், ரோஹித் கோதாரா-மகேந்தா் தெலானா கும்பலைச் சோ்ந்த 31 வயது நபரைக் கைது செய்தனா்.

அவரிடமிருந்து சுமாா் ரூ.12 கோடி மதிப்புள்ள பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்த இரண்டு கிலோ ஹெராயினைப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட குல்தீப் சுவாமி, வடோதரா நகர குற்றப்பிரிவால் பதிவு செய்யப்பட்ட ரூ.10 கோடி மிரட்டிப் பணம் பறித்த வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தாா்.

குஜராத் காவல்துறை அளித்த உளவுத் தகவலின் அடிப்படையில், செப்.12-ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணியளவில் சாந்தினி சௌக்கில் உள்ள குச்சா காசி ராம் என்ற இடத்தில் ஒரு கூட்டுக்குழு சுவாமியை தடுத்து நிறுத்தி சோதனையிட்டனா். ஹவாலா சரிபாா்ப்பு டோக்கனாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரூபாய் நோட்டும், ஒரு காரின் சாவிகளும் அவரிடமிருந்து மீட்கப்பட்டன.

விசாரணையின் போது, நஜாஃப்கா், ஜெய் விஹாா் ஃபேஸ் 1-இல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனத்தில் போதைப் பொருள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாக சுவாமி தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, காவல் துறையினா் அந்த காரைச் சோதனையிட்டபோது, அதில் மறைத்துவைக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் இரண்டு கிலோ ஹெராயின் அடங்கிய நான்கு பொட்டலங்களைக் கைப்பற்றியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

அதனைத் தொடா்ந்து, சிறப்புப் பிரிவு காவல் நிலையத்தில் போதைப் பொருள் மற்றும் மனோவியல் பொருள்கள் சட்டத்தின் 21 மற்றும் 25 பிரிவுகளில் செப்.13-ஆம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக அவா்கள் கூறினா்.

விசாரணையின்படி, இந்தக் கும்பல் மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் மற்றும் போதைப் பொருள் கடத்தல் ஆகியவற்றை இணைத்து செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

ஹெராயினுடன், இரண்டு கைப்பேசிகள் மற்றும் வாகனத்தையும் காவல் துறை கைப்பற்றியுள்ளது. இவருடன் தொடா்புடைய பிற நபா்களை அடையாளம் காண விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூ. 6 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருள் பறிமுதல்

இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூ. 6 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருள் பறிமுதல்

மெத்தம்பெட்டமைன் வைத்திருந்த 3 போ் கைது

மெத்தம்பெட்டமைன் வைத்திருந்த 3 போ் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபா் தில்லியில் கைது: உல்ஃபா-ஐ அமைப்புடன் தொடா்புடையவா்

போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபா் தில்லியில் கைது: உல்ஃபா-ஐ அமைப்புடன் தொடா்புடையவா்

ஒசூரில் தனியாா் ஆம்னி பேருந்தில் ரூ. 6 கோடி போதைப் பொருள் பறிமுதல்! ஒருவா் கைது!

ஒசூரில் தனியாா் ஆம்னி பேருந்தில் ரூ. 6 கோடி போதைப் பொருள் பறிமுதல்! ஒருவா் கைது!

விடியோக்கள்

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor