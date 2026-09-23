ஞானேஷ் குமாரை கைது செய்து மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும்! மமதா பானர்ஜி
ஞானேஷ் குமாரை கைது செய்ய மமதா பானர்ஜி கோரிக்கை...
ஞானேஷ் குமார் | மமதா பானர்ஜி - கோப்புப்படம்
இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மமதா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த நடவடிக்கையின் போது, தேர்தல் ஆணையர்களான சுக்பீர் சிங் சாந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் 14 முறை ஆட்சேபனை தெரிவித்தும், அவர்களின் கருத்தை பொருட்படுத்தாமல், சட்டத்துக்கு புறம்பாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்பட நாட்டின் எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவரும், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வருமான மமதா பானர்ஜி வெளியிட்டிருக்கும் விடியோவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”இது மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கும் மற்றும் முறைகேடான ஒரு சம்பவம். எங்கள் வாழ்நாளில் இதுபோன்ற ஒன்றை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும். அவர் பதவியில் தொடர்வதற்கான எந்த தார்மீக உரிமையும் அவருக்கு இல்லை.
அரசியலமைப்பைத் தகர்க்க முடியாது என்பதை பாஜக உணர வேண்டும். அவர்களால் ஜனநாயகத்தை அழிக்க முடியாது. பாஜகவின் ஐடி பிரிவில் உள்ளவர்களை வாக்காளர் பதிவு அதிகாரிகளாக நியமிக்க முடியாது. நாங்கள் முன்பு கூறியது தற்போது அம்பலமாகியுள்ளது.
ஞானேஷ் குமார் காவல்துறையைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். பாஜகவுடன் இணைந்து, பாஜக ஆதரவு மனப்பான்மை கொண்டவர்களை தேர்தல் பணியில் அமர்த்தியுள்ளனர். இது போன்ற ஒரு முறைகேடு இதுவரை நடந்ததே இல்லை.
உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் கண்ணியம் இருந்தால், உங்களைக் கைது செய்யுமாறு நீங்களே கோருவீர்கள். மேற்கு வங்கத்தில் மறுதேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
Gyanesh Kumar must be arrested and a re-election held! – Mamata Banerjee
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