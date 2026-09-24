தீபக் சிங்க்லாவின் ஜாமீன் மனு: அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க நோட்டீஸ்!
பணமோசடி வழக்கில் ஜாமீன் மனுவுக்கு அமலாக்கத் துறை பதில் கோரும் உச்ச நீதிமன்றம் பற்றி..
கடன் வழக்கில் தீர்ப்பு - பிரதிப் படம்
பணமோசடி வழக்கில் தனது ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்த பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் தீபக் சிங்க்லா தாக்கல் செய்ய மனு தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் தீபக் சிங்க்லா மே 18 அன்று அமலாக்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.
உயர் நீதிமன்றத்தின் செப். 9 உத்தரவுக்கு எதிராக சிங்க்லா தாக்கல் செய்த மனுவின அடிப்படையில், தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு அமலாக்கத் துறைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிங்க்லாவுக்காக மூத்த வழக்குரைஞர் கபில் சிபல் ஆஜரானார்.
ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் தற்போது பஞ்சாய நேஷனல் வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டது. வங்கியின் உதவிப் பொது மேலாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் 2018-ல் சிபிஐ பதிவு செய்த எப்ஐஆர் பதிவு செய்தது.
மகேஷ் டிம்பர் பிரைவேட் லிமிடெட்'நிறுவனம், சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த தனது துணை நிறுவனம் மற்றும் தனியார் நபர்கள், வங்கி அதிகாரி ஆகியோருடன் கூட்டுச் சேர்ந்து, வங்கியின் 'ஃபினக்கிள்' அமைப்பில் உரிய பதிவுகள் ஏதுமின்றி, அங்கீகரிக்கப்படாத ஸ்விஃப்ட் திருத்தங்கள் மூலம் வெளிநாட்டுக் கடன் பத்திரங்களின் மதிப்பை மோசடியாக உயர்த்தியதாகவும், இதனால் வங்கிக்கு சுமார் ரூ. 155.21 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் புகாரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. பின்னர், அந்நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய அசல் தொகை ரூ. 239.46 கோடியாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
மத்திய புலனாய்வுத் துறை ஆகஸ்ட் 10, 2020 அன்று குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை தனது நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது.
இந்த வழக்கு விசாரணையில் ஆம் ஆத்மியை சேர்ந்த தீபக் சிங்க்லா குற்றவாளியாகச் சேர்க்கப்பட்டு, விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகின்றது.
இந்த நிலையில், சிங்காலாவுக்கு ஜாமீன் வழங்க பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல் முறையீடு செய்தார். இதையைடுத்து ஜாமீன் மனு மீது பதிலளிக்கக் கோரி அமலாக்கத் துறைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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