The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம்! வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! திருவள்ளூர் அரசுப் பள்ளி காலை உணவில் பல்லி: 40 மாணவர்களுக்கு சிகிச்சைமதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு! ஜி.கே. வாசன்பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து!இடைத்தேர்தல்: ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி!செப். 26 முதல் காலாண்டு விடுமுறை! சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு தடை! தமிழக அரசுஇடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!அமெரிக்காவில் சீன அதிபர்: விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றார் டிரம்ப்!ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடிஐ.நா.வில் மீண்டும் காஷ்மீா் பிரச்னையை எழுப்பிய துருக்கி அதிபா் டெங்கு தடுக்க பள்ளிகளில் தொடா் தூய்மைப் பணிகள்: கல்வித் துறை உத்தரவு காஷ்மீா் குறித்து இஸ்லாமிய நாடுகள் கருத்து: இந்தியா நிராகரிப்பு தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம்

தீபக் சிங்க்லாவின் ஜாமீன் மனு: அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க நோட்டீஸ்!

பணமோசடி வழக்கில் ஜாமீன் மனுவுக்கு அமலாக்கத் துறை பதில் கோரும் உச்ச நீதிமன்றம் பற்றி..

நீதிமன்றம்

கடன் வழக்கில் தீர்ப்பு - பிரதிப் படம்

Published On :

பணமோசடி வழக்கில் தனது ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்த பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் தீபக் சிங்க்லா தாக்கல் செய்ய மனு தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் தீபக் சிங்க்லா மே 18 அன்று அமலாக்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.

உயர் நீதிமன்றத்தின் செப். 9 உத்தரவுக்கு எதிராக சிங்க்லா தாக்கல் செய்த மனுவின அடிப்படையில், தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு அமலாக்கத் துறைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிங்க்லாவுக்காக மூத்த வழக்குரைஞர் கபில் சிபல் ஆஜரானார்.

ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் தற்போது பஞ்சாய நேஷனல் வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டது. வங்கியின் உதவிப் பொது மேலாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் 2018-ல் சிபிஐ பதிவு செய்த எப்ஐஆர் பதிவு செய்தது.

மகேஷ் டிம்பர் பிரைவேட் லிமிடெட்'நிறுவனம், சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த தனது துணை நிறுவனம் மற்றும் தனியார் நபர்கள், வங்கி அதிகாரி ஆகியோருடன் கூட்டுச் சேர்ந்து, வங்கியின் 'ஃபினக்கிள்' அமைப்பில் உரிய பதிவுகள் ஏதுமின்றி, அங்கீகரிக்கப்படாத ஸ்விஃப்ட் திருத்தங்கள் மூலம் வெளிநாட்டுக் கடன் பத்திரங்களின் மதிப்பை மோசடியாக உயர்த்தியதாகவும், இதனால் வங்கிக்கு சுமார் ரூ. 155.21 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் புகாரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. பின்னர், அந்நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய அசல் தொகை ரூ. 239.46 கோடியாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

மத்திய புலனாய்வுத் துறை ஆகஸ்ட் 10, 2020 அன்று குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை தனது நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது.

இந்த வழக்கு விசாரணையில் ஆம் ஆத்மியை சேர்ந்த தீபக் சிங்க்லா குற்றவாளியாகச் சேர்க்கப்பட்டு, விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகின்றது.

இந்த நிலையில், சிங்காலாவுக்கு ஜாமீன் வழங்க பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல் முறையீடு செய்தார். இதையைடுத்து ஜாமீன் மனு மீது பதிலளிக்கக் கோரி அமலாக்கத் துறைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நிதிமோசடி: முன்னாள் அமைச்சா் பி.நாகேந்திராவின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தது அமலாக்கத் துறை

நிதிமோசடி: முன்னாள் அமைச்சா் பி.நாகேந்திராவின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தது அமலாக்கத் துறை

போதைப் பொருள் வழக்கில் தொடா்புடையவா்களின் இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை

போதைப் பொருள் வழக்கில் தொடா்புடையவா்களின் இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை

காவலரைத் தாக்கிய வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு ஜாமீன்: தில்லி நீதிமன்றம்

காவலரைத் தாக்கிய வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு ஜாமீன்: தில்லி நீதிமன்றம்

அதர் கான் ஜாமீன் மனு: தில்லி போலீஸிடம் பதில் கோரும் உச்ச நீதிமன்றம்!

அதர் கான் ஜாமீன் மனு: தில்லி போலீஸிடம் பதில் கோரும் உச்ச நீதிமன்றம்!

விடியோக்கள்

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service