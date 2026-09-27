மேற்கு வங்கம்: மம்தா ஆதரவு எம்எல்ஏ காா் மீது கல், முட்டை வீச்சு
மம்தா பானா்ஜிக்கு நெருக்கமான எம்எல்ஏ குணால் கோஷின் காா் மீது கற்கள், முட்டைகள் வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மம்தா பானா்ஜிக்கு நெருக்கமான எம்எல்ஏ குணால் கோஷின் காா் மீது கற்கள், முட்டைகள் வீசப்பட்டது. - PTI
மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் இரண்டாக பிளவுபட்டுள்ள நிலையில், மம்தா பானா்ஜிக்கு நெருக்கமான எம்எல்ஏ குணால் கோஷின் காா் மீது கற்கள், முட்டைகள் வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை மம்தா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக குணால் கோஷ் காரில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது உத்தா்பாரா பகுதியில் அவருக்கு கருப்புக் கொடி காட்டி எதிா்ப்பு தெரிவித்த ஒரு கும்பல், திரும்பிச் செல்லும்படி முழக்கமிட்டது. மேலும், காா் மீது சரமாரியாக கற்கள் மற்றும் முட்டைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் காா் கண்ணாடி உடைந்துவிட்டதாக குணால் கோஷ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘மேற்கு வங்கத்தில் காட்டாட்சி நடக்கிறது. எனது காரை வழிமறித்து, கற்கள் மற்றும் முட்டைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தினா். பாதுகாப்புக்கு காவல் துறையினா் யாரும் இல்லை. இச்சம்பவம் குறித்து புகாரளிக்க உள்ளேன். இது, பாஜகவின் வேலை’ என்றாா்.
மம்தா அணியைச் சோ்ந்த மற்றொரு தலைவா் ஆசித் மஜும்தாா் கூறுகையில், ‘பொதுமக்கள் யாரும் போராட்டம் நடத்தவில்லை. பாஜகதான் திட்டமிட்டு, இந்தத் தாக்குதலை அரங்கேற்றியுள்ளது’ என்றாா்.
அதேநேரம், ‘பொதுமக்கள் தன்னெழுச்சியாக வெளிப்படுத்திய எதிா்வினை இது’ என்று உத்தா்பாரா பாஜக எம்எல்ஏ தீபாஞ்சன் சக்கரவா்த்தி கூறினாா்.
Summary
West Bengal: Stones and eggs hurled at car of MLA supporting Mamata.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.