பயங்கரவாதிகளுக்கு உரிய பதிலடி: பிரதமர் மோடி உறுதி
‘பயங்கரவாதத்தை இந்தியா ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ளாது; பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்கு தீங்கு விளைவிக்க துணிந்தால் தகுந்த பதிலடி தரப்படும் என்று பிரதமா் மோடி உறுதிபடத் தெரிவித்தாா்.
பிரதமர் மோடி
‘பயங்கரவாதத்தை இந்தியா ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ளாது; பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்கு தீங்கு விளைவிக்க துணிந்தால் தகுந்த பதிலடி தரப்படும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி உறுதிபடத் தெரிவித்தாா்.
கடந்த 2016, செப். 18-ஆம் தேதி இந்திய ராணுவ வீரா்கள் 19 போ் கொல்லப்பட்ட உரி பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக பாகிஸ்தானில் இந்திய ராணுவம் நடத்திய துல்லியத் தாக்குதலை குறிப்பிட்டு, பிரதமா் இவ்வாறு கூறினாா்.
இந்த துல்லியத் தாக்குதல், பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான இந்தியாவின் புதிய உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியதாகவும் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
பிரதமா் மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை மனதின் குரல் (மன் கீ பாத்) வானொலி நிகழ்ச்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறாா்.
அதன்படி, 138-ஆவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.27) ஒலிபரப்பானது. பிரதமரின் உரை வருமாறு: கடந்த 2016, செப். 28-29-இல் பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாதிகளின் பதுங்குமிடங்கள் மீது துணிச்சல்மிக்க இந்திய ராணுவத்தினா் நடத்திய துல்லியத் தாக்குதல் மிகப் பெரிய வரலாற்றுச் சாதனையாகும்.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எல்லை கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டை கடந்து சென்று இந்திய வீரா்கள் தொடுத்த தாக்குதலைக் கண்டு உலகமே வியப்பில் ஆழ்ந்தது. பயங்கரவாதத்துக்கு இந்தியாவின் உறுதியான கொள்கைக்கு புதிய முன்னுதாரணம் உருவாக்கப்பட்டது.
பயங்கரவாதத்தின் வலியை நமது நாடு நீண்ட காலமாக சகித்துக் கொண்டிருந்தது; ஆனால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பாலாகோட் வான்வழித் தாக்குதல் தொடங்கி ஆபரேஷன் சிந்தூா் வரை பயங்கரவாதிகள் மீது கடுமையான பதிலடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற வலுவான செய்தியை பாரதம் மீண்டும் மீண்டும் உணா்த்தியுள்ளது.
கடந்த காலங்களில், நாட்டில் தொடா் குண்டுவெடிப்பு என்பது சாதாரணமாக பாா்க்கப்பட்டது. 2008, செப். 13-ஆம் தேதி தில்லியில் நடந்த தொடா் குண்டுவெடிப்பில் அப்பாவி மக்கள் பலா் கொல்லப்பட்டனா். இது நடந்து சில வாரங்களுக்குப் பிறகு நவ. 26-இல் மும்பையில் மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
கடந்த காலங்களிலும்கூட பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலுக்காக பாகிஸ்தான் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் தீவிரமாக எழுப்பப்பட்டன. ஆனால், அவை கண்டுகொள்ளப்படவில்லை. ஆனால், இன்றைய இந்தியா பயங்கரவாதத்தை ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்வதில்லை என்ற கொள்கையைப் பின்பற்றுகிறது.
கடந்த 2001, செப்.11-இல் அமெரிக்காவின் உலக வா்த்தக மைய கட்டடங்கள் மீது பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு 25 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன. இந்தத் தாக்குதல்களில் அமெரிக்கா்களுக்கு அடுத்து இந்தியா்களே அதிகம் உயிரிழந்தனா்.
போதைப் பொருள் விழிப்புணா்வு: போதைப் பொருள் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்கும் இயக்கம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பிரசாரத்தின்கீழ், தாங்கள் போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து விலகி இருப்பதுடன், மற்றவா்களுக்கும் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் பொறுப்பை இளைஞா்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனா்.
100 வாரங்கள் வரை நடைபெறும் இந்தப் பிரசாரத்தில் ‘எனது பாரதம்’ இயக்க தன்னாா்வலா்கள், நாட்டு நலப் பணித் திட்ட உறுப்பினா்கள், பள்ளி-கல்லூரி மாணவா்கள், இளைஞா்கள் உள்ளிட்டோா் ஈடுபட்டுள்ளனா். சமூக மற்றும் ஆன்மிக அமைப்புகளும் இணைந்துள்ளன. கடந்த சில நாள்களில் நாடெங்கும் ஆயிரக்கணக்கான உறுதிமொழி கூட்டங்களும், விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடந்துள்ளன.
சமூக வலைதளங்களில் தங்களது படைப்புத் திறன் மூலம் நமது இளைஞா்கள் பிரசாரத்தை முன்னெடுத்துள்ளனா். ‘வளா்ந்த பாரதத்துக்கான போதைப் பொருள் இல்லாத இளைஞா்கள்’ என்ற உறுதிப்பாட்டை ஒன்றிணைந்து முன்னெடுத்துச் செல்வோம்’ என்றாா்.
விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பின் மறைந்த முன்னாள் செயல் தலைவா் அசோக் சிங்காலின் பிறந்த தினத்தையொட்டி (செப். 27), தனது உரையில் பிரதமா் மோடி மரியாதை செலுத்தினாா். அயோத்தி ராமா் கோயில் போராட்டத்துக்கான அவரது பங்களிப்பை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமா், தேசத்துக்காக ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் அா்ப்பணித்தவா் எனப் புகழாரம் சூட்டினாா்.
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த தினம் அக்.2-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுவதைக் குறிப்பிட்ட அவா், தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபட இளைஞா்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தாா்.
தமிழக பேராசிரியருக்கு பாராட்டு: ‘கடந்த காலத்துடனான நமது பந்தம் இன்றளவும் உயிா்ப்புடன் இருக்கிறது. தமிழகத்தின் மணப்பாறையில் ஒரு கல்லூரியின் தமிழ்க் கல்வித் துறையுடன் தொடா்புடைய ஏ.செல்வராஜுக்கு ஒரு கலந்துரையாடலின்போது மாணவா் ஒருவரிடமிருந்து சில தொன்மையான உருவச்சிலைகள் பற்றிய தகவல் கிடைத்திருக்கிறது.
இதையடுத்து, அவா் கள ஆய்வுக்குத் திட்டமிட்டாா். அந்த ஆய்வில், பல்வேறு இடங்களில் பல உருவச் சிலைகளும், தொன்மையான ஆலயமும் அவரால் கண்டறியப்பட்டன. கடந்த காலத்துடன் தொடா்புகொள்ள இதுவொரு சுவாரசியமான முயற்சியாகும். தேசத்தின் பிற பகுதிகளிலும் இத்தகைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்’ என்றாா் பிரதமா் மோடி.
மக்களின் தேசியக் கடமை: ‘நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல்கட்டப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 32 கோடிக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களின் தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பது, நாட்டு மக்கள் அனைவரின் தேசியக் கடமையாகும். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான விவரங்களை சுயமாக பதிவு செய்யும் வசதி மிகவும் எளிமையானது.
கைப்பேசி வாயிலாக விவரங்களைப் பதிவு செய்ய முடியும். இந்த வசதி ஹிந்தி மொழி உள்பட 16 மொழிகளில் கிடைக்கப் பெறுகிறது. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான தளத்தில் கைப்பேசி வாயிலாக உள்நுழைந்து, இருப்பிடம், குடும்ப தகவல்களை நிரப்பி சமா்ப்பிக்கலாம்.
இந்த மொத்த செயல்முறைக்கும் சுமாா் 15 முதல் 20 நிமிஷங்கள் வரையே செலவாகும். எந்த ஆவணத்தையும் தரவேற்ற வேண்டியதில்லை. தகவல்களை சமா்ப்பித்த பிறகு சிறப்பு அடையாளக் குறியீடு கிடைக்கும்.
கணக்கெடுப்பு பணியாளா் வீட்டுக்கு வரும்போது, இந்தக் குறியீட்டைத் தெரிவிக்கலாம். அவா் தகவல்களை சரிபாா்த்த பிறகு கணக்கெடுப்பில் பதிவாகிவிடும். இதுவரை கைப்பேசி வாயிலாக மட்டும் 2.60 கோடிக்கும் மேற்பட்டோா் சுய விவர பதிவை செய்துள்ளனா்’ என்றாா் பிரதமா்.
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