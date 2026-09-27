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மேற்கு வங்கத்தில் நெல் வயலில் மின்சாரம் பாய்ந்து 3 யானைகள் பலி!

மேற்கு வங்கத்தில் நெல் வயலில் மின்சாரம் பாய்ந்து யானைகள் பலியாகியிருப்பது பற்றி....

Three elephants die after touching live wire in Bengal’s Salboni

கோப்புப்படம்.

Published On :

மேற்கு வங்கத்தில் நெல் வயலில் மின்சாரம் பாய்ந்து 3 யானைகள் பலியான நிகழ்வு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம், மிட்னாபூரின் சல்போனி பகுதியில் உள்ள நெல் வயலில் தாய் மற்றும் அதன் இரண்டு குட்டிகள் உட்பட மூன்று யானைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இறந்து கிடந்தன. இது மின்கசிவு காரணமாக நிகழ்ந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

முதற்கட்டத் தகவல்களின்படி, யானைகள் விவசாய நிலத்தின் வழியாகச் செல்லும்போது உயர் அழுத்த மின் கம்பியில் உரசியிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. உள்ளூர் கிராமவாசிகள் முதலில் சடலங்களைக் கண்டறிந்து வனத் துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.

பிரேத பரிசோதனைக்குப் பிறகே இறப்புக்கான சரியான காரணம் கண்டறியப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. யானைக்கூட்டம் அப்பகுதி வழியாகச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அந்த மூன்று யானைகளும் பாசனத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின் பம்புடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த மின் கம்பியைத் தொட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

வனத் துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களை விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாக்க வயல்களைச் சுற்றிலும் மின் கம்பிகளை அடிக்கடி பயன்படுத்துவதால், ஜங்கல்மஹால் பகுதியில் மின்சாரம் தாக்கி யானைகள் பலியாவது இதற்கு முன்பும் நடந்துள்ளதாக வனத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Summary

At least three elephants, including a mother and her two calves, are found dead in a paddy field in Salboni, West Midnapore, on Sunday morning, in a suspected case of electrocution.

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