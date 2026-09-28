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ஹரியாணாவில் 250 அடி ஆழ்துளைக் கிணற்றில் விழுந்த 3 வயது சிறுமி பலி! தங்க மோதிரத்தை விட தரமான பால்தான் குழந்தைகளுக்கு தேவை: தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கோவை தனியார் பள்ளியில் தீ விபத்து! விடுமுறையால் தப்பிய மாணவர்கள்!போக்சோ வீரமணி வழக்கு: முதல்வர் விஜய், அமைச்சர்களிடம் விசாரிக்க வேண்டும்! திமுக மனு‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டம்: முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார்! பயங்கரவாதிகளுக்கு உரிய பதிலடி: பிரதமர் மோடி உறுதிஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பினராக ரஷியா ஆதரவுசெஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்தியாவுக்கு வெள்ளி, வெண்கலம்நீட் வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்கள்: என்டிஏ அலுவலகத்துக்கு சிஐஎஸ்எஃப் பாதுகாப்புதமிழகத்தில் இன்று 19 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

ஹரியாணாவில் 250 அடி ஆழ்துளைக் கிணற்றில் விழுந்த 3 வயது சிறுமி பலி!

ஹரியாணாவில் 250 அடி ஆழ்துளைக் கிணற்றில் விழுந்த 3 வயது சிறுமி பலியானது பற்றி.....

3-year-old girl who fell into 250-foot-deep borewell in Faridabad dies after 10-hour rescue operation

சம்பவம் நடைபெற்ற இடம்.

Published On :

ஹரியாணாவில் 250 அடி ஆழ்துளைக் கிணற்றில் விழுந்த 3 வயது சிறுமி 10 மணி நேர மீட்புப் பணிக்குப் பிறகு பலியானதாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனர்.

ஹரியாணா மாநிலம், ஃபரிதாபாத்தின் சீஹி கிராமத்தில் நேஹா என்கிற 3 வயது சிறுமி, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தனது வீட்டின் அருகே மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாடியிருக்கிறார். அப்போது அந்த சிறுமி 250 அடி ஆழமுள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்தார்.

சுமார் 10 மணி நேரம் நீடித்த மீட்புப் பணிக்குப் பிறகு, திங்கள்கிழமை அதிகாலை 4 மணியளவில் சிறுமி வெளியே கொண்டு வரப்பட்டார். இருப்பினும், மீட்கப்பட்டபோது சிறுமியின் உடலில் எந்த அசைவும் இல்லை. உடனடியாக அவர் தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

அங்கு மருத்துவர்கள் சிறுமி இறந்துவிட்டதாக உறுதிப்படுத்தினர். சிறுமியின் உடல் தற்போது கூராய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆழ்துளைக் கிணறு ஃபரிதாபாத் நகராட்சிக்குச் சொந்தமானது என்றும், சுமார் 15 ஆண்டுகளாக அது பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்தது என்றும் சிறுமியின் தந்தை ராம்டின் தெரிவித்தார்.

Summary

The girl was playing with other children near the borewell when she fell into it. A tractor was parked nearby, and the children had climbed onto it while playing. The girl allegedly slipped from the tractor and fell into the borewell.

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