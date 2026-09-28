கடும் வெள்ளத்தில் சிக்கிய 12 பேரை ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்ட இந்திய விமானப் படையினர்!
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதியில் சிக்கிய 12 பேரை இந்திய விமானப்படை வீரர்கள், ஹெலிகாப்டர் மூலமாக பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.
வெள்ளத்தில் சிக்கிய 12 பேரை ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்ட இந்திய விமானப் படையினர் - X
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதியில் சிக்கிய 12 பேரை இந்திய விமானப்படை வீரர்கள், ஹெலிகாப்டர் மூலமாக பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பஸ்தார் மாவட்டத்தில் உள்ள டோங்காகாட் கிராமத்திற்கு அருகே இந்திராவதி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் அப்பகுதி வெள்ளத்தில் மூழ்கியது. கனமழை காரணமாக ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள நிவாரண முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, வெள்ளத்தில் ஒரு குடிசையில் சிக்கிய பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 12 பேரை இந்திய விமானப்படையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டுள்ளனர்.
இந்திய விமானப்படைப் பிரிவைச் சேர்ந்த ஹெலிகாப்டர் குழுவினர் அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் தேடி அவர்களைக் கண்டுபிடித்து பாதுகாப்பாக மீட்டுள்ளனர்.
ஹெலிகாப்டரிலிருந்து ஒரு கமாண்டோ வீரர் ஒருவர் கயிறு மூலம் இறங்கி அவர்களை மீட்டுள்ளார். இதுதொடர்பான விடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
Summary
Chhattisgarh floods: IAF rescues 12 stranded on hut roof as Indravati rises above danger mark
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