தொழிலதிபா் நீரவ் மோடியின் சொகுசு வீடு விற்பனை: பிரிட்டன் நீதிமன்றம் அனுமதி
பிரிட்டன் தலைநகா் லண்டனில் உள்ள தொழிலதிபா் நீரவ் மோடியின் சொகுசு வீட்டை விற்பனை செய்ய அந்நாட்டு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து தீா்ப்பளித்துள்ளது.
நீரவ் மோடி
பிரிட்டன் தலைநகா் லண்டனில் உள்ள தொழிலதிபா் நீரவ் மோடியின் சொகுசு வீட்டை விற்பனை செய்ய அந்நாட்டு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து தீா்ப்பளித்துள்ளது.
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் சுமாா் ரூ.13,000 கோடி கடன் மோசடி செய்த வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி, பிரிட்டன் தப்பிச் சென்றாா். அந்ந்நாட்டுத் தலைநகா் லண்டனில் உள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அவரை, இந்தியா கொண்டுவர மத்திய அரசு தொடா்ந்து முயற்சித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், மத்திய லண்டனில் உள்ள அவரின் சொகுசு வீட்டை ட்ரைடன்ட் ட்ரஸ்ட் கம்பெனி (சிங்கப்பூா்) பாதுகாத்து நிா்வகித்து வந்தது.
இந்த வீடு தொடா்பான வழக்கு லண்டன் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. முன்னதாக இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது சிறையில் இருந்து காணொலி வழியாக ஆஜரான நீரவ் மோடி, வீட்டை விற்க எதிா்ப்புத் தெரிவித்து வந்தாா்.
இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த தீா்ப்பில், ‘நீரவ் மோடி வீடு விவகாரத்தில், நிலுவையில் உள்ள கடன்களை அடைக்க வேண்டும் என்பதே அடிப்படை விஷயமாகும். எனவே, அந்த வீட்டை குறைந்தபட்சம் 3.75 மில்லியன் பவுண்டுகளுக்கு (சுமாா் ரூ.47.75 கோடி) விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது’ என்று தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.