குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

பதுங்குக் குழிகள் கட்டுவது பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டுவிட்டதே, ஏன்?

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 6:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

'பதுங்குக் குழிகள் கட்டுவது பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டுவிட்டதே, ஏன்?'

'தோண்டும் பொழுது உள்ளேயிருந்த எலும்புக் கூடுகள் 'ஹலோ'ன்னு குரல் கொடுத்துச்சாம்!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.



'நீ இன்னமும் பாக்கெட் மணி வாங்கிட்டுத்தான் இருக்கீயா?'

'ஆமாம்... முந்தி அப்பாகிட்ட; இப்ப மனைவிகிட்டே!'

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.



'சட்டைப் பாக்கெட்டில் எதுவும் இல்ல..!'

'எதுவும் இல்லாம பாக்கெட் எதுக்கு?'

'நீ கொடுத்தா வாங்கிப் போட்டுக்க!'



'டைட்டில் சாங் பாடுறேன்...'

'எங்கே?'

'என் வீட்டுல நடக்கும் ஃபைட்ல...'



'என்ன ராப்பிச்சே... நடுநிசிக்கு வர்றே?'

'காலையில் 'பிரேக் பாஸ்ட்' என்னன்னு கேட்டுத் தெரிஞ்சிக்க வந்தேன், தாயீ!'



'நான் கடன் கேட்டா இல்லைன்பார்.... நீ கேள், என்ன சொல்றார்னு பார்ப்போம்!'

'கேட்பது தப்புன்னு அட்வைஸ் பண்ணுவார்!'



'டயல் பண்ணாம ரிசீவரை காதில் வச்சு யாரோடு பேசறே?'

'எனக்கு நானே ரகசியம் பேசிக்கிறேன்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.



'உன் கணவர் உன்மேல கோபமாயிருக்கார்னு எதைவச்சு சொல்றே?'

'சாம்பார்ல உப்பை அள்ளிக்கொட்டியிருக்கார், பாரு?'

-வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.



'படத்துல இடைவேளைக்கு மேல தூங்கிட்டீங்களா, ஏன்?'

'அப்புறம்தான் தியேட்டர்ல ஏசியை ஆன் பண்ணாங்க!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.



'வீட்டுல ஆள் இருக்கும்போதே திருடப் புகுந்திருக்கீயே... எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு?'

'முதல்ல பயமாதான் இருந்தது... போகப்போக சரியா போயிடுச்சுங்க!'



'இப்பவெல்லாம் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்ட பிறகு காசு இல்லைன்னு சொன்னா மாவாட்டச் சொல்றது இல்லையா?'

'ஆமா, அதுக்குப் பதிலா விறகு அடுப்பை ஊதச் சொல்றாங்க !'

-எம்.பி.தினேஷ், இடையர்பாளையம்.



'மனைவியே கண்கண்ட தெய்வம்னு மருமகன் நம்ம மகள் பெயரை நெஞ்சில் பச்சைக் குத்தியிருக்காரு பார்த்தியா?'

'நான்தான் சொன்னேன்ல... மருமகனோட மனசுல நம்ம மகள் ஈசியா இடம் பிடிச்சுடுவாள்னு!'



'வீட்டோட மாப்பிள்ளை வேணும்னு தேடிட்டு இருந்தீங்களே, அமைஞ்சுதா?'

'அமைஞ்சுது... ஆனா, சமையல் தெரிஞ்ச மாதிரி அமையல!'

-வெள்ள.துரைமுருகன், சொக்கம்பட்டி.

'நேத்து ஸ்கூலை கட் அடிச்சிட் டு உங்க பையன் சினிமாவுக்குப் போயிருக்கான், சார்!'

'எப்படித் தெரியும் உங்களுக்கு?'

'என் பையனைத்தானே கூட அழைச்சிக்கிட்டுப் போயிருக்கான்!'



'ரெண்டு கண்ணும் தெரியாதவன் எசமான்!'

'பக்கத்து வீடு பாருப்பா...'

'பார்த்துட்டேன்... நவ்தால் 8 லீவர் பூட்டு தொங்குதுங்க!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

