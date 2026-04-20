Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

நிலா... நிலா...

மேலே பாரு மேலே பாரு நிலா தெரியுது!

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 6:21 pm

வைதிஸ்வரன்

மேலே பாரு மேலே பாரு

நிலா தெரியுது!

-

மேகம் வந்து சில நேரம்

மூடிக் கொள்ளுது!

-

நடக்க நடக்க என்கூட

நிலவும் நடக்குது!

-

நாள் கடந்தால் நிலா கூடத்

தொலைந்து போகுது!

-

பௌர்ணமியில் அழகாக

வானில் தெரியுது!

-

பார்க்கும்போது நிலாவோடு

இருக்கத் தோணுது!

பாரு பாரு...

