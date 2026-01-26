குழந்தைகள் உலகம்

இது தெரியுமா? பென்ஸில் கோடுகளை ரப்பர் மட்டும் எப்படி முற்றிலும் அழிக்கிறது?

குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய தகவல் குறித்து...
பென்ஸில்
பென்ஸில்படம்: TNIE
Updated on
1 min read

பென்ஸிலை எடுத்துக்குங்க... சாதாரணமா பென்ஸில் பேப்பர் மீது எழுதும்போது பென்ஸிலில் உள்ள 'கிராஃபைட்' பேப்பரில் உள்ள ஃபைபரில் படிகிறது.

ரப்பரில் மென்மைப்படுத்தும் தாவர எண்ணெய், சில பசைத்தன்மையுள்ள (பம்பைஸ் அல்லது குவார்ட்ஸைட்) பொருள்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

பேப்பரை ரப்பர் தேய்க்கும்போது பசைத்தன்மையுடன் கூடிய வேதிப்பொருட்கள் பேப்பரில் ஒட்டியுள்ள பென்ஸில் அடையாளங்களை இழுத்துப் பிரித்தெடுக்கின்றன.

அழித்த பிறகு ரப்பரில் சிறு துகள்களாக க்ராஃபைட் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கலாம்!

Summary

How does an eraser completely remove pencil lines?

பென்ஸில்
இது தெரியுமா? ரயில் தண்டவாளத்தில் கட்டைகளுக்குக் கீழே கற்கள் கொட்டுவது ஏன்?

