Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

இளமை இனிதாக...

சாரண சிறுவர் இயக்கம் சேர்தல் சிறார் நமக்குச் சிறந்த ஒன்றே!

Updated On :2 மே 2026, 6:30 pm

சாரண சிறுவர் இயக்கம் சேர்தல்

சிறார் நமக்குச் சிறந்த ஒன்றே!

காரணம் அறிந்தால் களிப்பும் கொள்வீர்!

கருத்தாய்ச் சங்கம் சேர்ந்தும் விடுவீர்!

-

உடலில் வலிமை வனப்பு வளரும்

உள்ள ஊக்கம் உயர்ந்தே ஒளிரும்!

திடமாய் மனதும் தினமும் திகழும்

திறமை பலவும் தன்னால் தோன்றும்!

-

நாட்டின் மீதும் பற்றை ஊட்டும்

நல்ல ஒழுக்கப் பாதை காட்டும்!

வீட்டுப் பணியில் விருப்பம் வளர்க்கும்!

வளரும் பருவம் இளமையும் இனிக்கும்!

-

அனைவரும் சோதரர் என்றே நினைப்போம்

எவர்க்கும் உதவிகள் என்றும் செய்வோம்!

வினைகள் யாவிலும் நேரம் பழகுவோம்!

விலங்குகள் இடத்தும் அன்பைக் காட்டுவோம்!

-

சான்றோர் போற்றிய சிக்கனச் சிறப்பும்

சீருடை வழியில் சமத்துவ உணர்வும்

ஆன்றோர் தூய்மை யாவும் வளர்த்து

ஓர்நாள் உனையும் ஆக்கும் தலைவனாய்!

-எஸ்.ஆர்.ஜி. சுந்தரம், மூவரசன்பேட்டை.

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்க தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றே தீா்வு: பி.ஆா். பாண்டியன்

இளமையில் துறவு

வெற்றி ஒன்றே இலக்கு: முதல்வா் ஸ்டாலின்

போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

