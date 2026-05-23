தமிழில் வேட்டை

குழந்தைகளுக்குப் போடுவது மொட்டை
வயதானால் வருவது சொட்டை
பல் விழுந்தால் வருவது ஓட்டை
பிள்ளைகள் செய்வதோ சேட்டை
அப்போது எடுக்க வேண்டும் சாட்டை
மன்னர்கள் ஆண்டது நாட்டை
அவர்கள் நடந்தது ராஜபாட்டை
காந்தி தாத்தா நூற்றதோ ராட்டை
எரிவாயுத் தட்டுப்பாட்டால் மீண்டும் விறகுக் கட்டை
பிரியாணிக்குப் போடுவதோ பட்டை
சத்துணவில் ஒன்று முட்டை
ஆண்கள் அணிவதோ சட்டை
உறக்கத்தில் விடுவதோ குறட்டை
மது குடிப்பது கெடுக்கும் வீட்டை
மாம்பழத்தில் இருப்பதோ கொட்டை
பிள்ளையாருக்குப் படைப்பது கொழுக்கட்டை
தண்ணீர் தேங்கினால் அது குட்டை
பந்தை அடிப்பதோ மட்டை
தமிழ்நாட்டை ஆள்வது புனித ஜார்ஜ் கோட்டை
தில்லியில் இருப்பது செங்கோட்டை
திருச்சியில் இருப்பது மலைக்கோட்டை
என் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை!
சாலை மாதங்கி, புதுக்கோட்டை.
