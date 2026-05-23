தமிழில் வேட்டை

குழந்தைகளுக்குப் போடுவது மொட்டை வயதானால் வருவது சொட்டை

Updated On :24 மே 2026, 12:00 am IST

குழந்தைகளுக்குப் போடுவது மொட்டை

வயதானால் வருவது சொட்டை

பல் விழுந்தால் வருவது ஓட்டை

பிள்ளைகள் செய்வதோ சேட்டை

அப்போது எடுக்க வேண்டும் சாட்டை

மன்னர்கள் ஆண்டது நாட்டை

அவர்கள் நடந்தது ராஜபாட்டை

காந்தி தாத்தா நூற்றதோ ராட்டை

எரிவாயுத் தட்டுப்பாட்டால் மீண்டும் விறகுக் கட்டை

பிரியாணிக்குப் போடுவதோ பட்டை

சத்துணவில் ஒன்று முட்டை

ஆண்கள் அணிவதோ சட்டை

உறக்கத்தில் விடுவதோ குறட்டை

மது குடிப்பது கெடுக்கும் வீட்டை

மாம்பழத்தில் இருப்பதோ கொட்டை

பிள்ளையாருக்குப் படைப்பது கொழுக்கட்டை

தண்ணீர் தேங்கினால் அது குட்டை

பந்தை அடிப்பதோ மட்டை

தமிழ்நாட்டை ஆள்வது புனித ஜார்ஜ் கோட்டை

தில்லியில் இருப்பது செங்கோட்டை

திருச்சியில் இருப்பது மலைக்கோட்டை

என் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை!

சாலை மாதங்கி, புதுக்கோட்டை.

