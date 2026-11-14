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சிரி... சிரி...

'வாய்ஸ் வாழ்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபாய், சார்!'

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'வாய்ஸ் வாழ்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபாய், சார்!'

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'இப்படியெல்லாம் ஹெல்மெட்ல செல்போன் பிக்ஸ் பண்ணி மேப் பார்த்துக்கிட்டுப் போகக் கூடாதுங்க..!'

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'எங்க கட்சி பாதயாத்திரைக்கு ஆள் எடுக்கிறோம், வர்றீங்களா?'

'கிலோ மீட்டருக்கு எவ்வளவு தருவீங்க?'

-கோவி. கோவன்

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