பாரம்பரிய விளையாட்டு: சச்சைக்காய் சில்லி
சச்சைக்காய் சில்லி என்பது ஆட்டக்காரரின் துல்லியத்தையும் கால் ஒருங்கிணைப்பையும் சோதிக்கும் ஒரு பிரபல பாரம்பரிய தெரு விளையாட்டாகும்.
சச்சைக்காய் சில்லி என்பது ஆட்டக்காரரின் துல்லியத்தையும் கால் ஒருங்கிணைப்பையும் சோதிக்கும் ஒரு பிரபல பாரம்பரிய தெரு விளையாட்டாகும். ஆட்டக்காரர்கள் தட்டையான கல்லைப் பயன்படுத்தி, 'சிக்கன் கிக்' என்ற தனித்துவமான உத்தி மூலம் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட காலிப் பெட்டிகளை அடிப்பார்கள். பெரும்பாலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இது மைதானங்கள் மற்றும் தெருக்களில் விளையாடப்படுகிறது.
தேவையான பொருள்கள்:
சச்சைக்காய் - தட்டையான கல்
எடைகுறைந்த காலி தீப்பெட்டிகள்
தட்டையான விளையாடும் தளம்
விதிகள்:
ஆட்டக்காரர்கள் கல்லை எறிவதற்கும் உதைப்பதற்கும் தங்களுக்குரிய முறை வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
அடுக்கிலிருந்து முற்றிலும் கீழே தள்ளப்பட்ட பெட்டிகள் மட்டுமே ஆட்டக்காரருக்கான புள்ளிகளாகக் கணக்கிடப்படும்.
சாய்ந்து ஆனால் இன்னும் அடுக்கைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் பெட்டி கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது.
விளையாடுவது எப்படி?
ஆட்டக்காரர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து, காலித் தீப்பெட்டிகளை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கிக் கோபுரம் போல ஒரு குவியலாகத் தரையில் வைப்பார்கள். அதன் பிறகு, அடுக்கிலிருந்து குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஒரு கோடு வரைந்து, ஒவ்வொரு ஆட்டக்காரராக முறைப்படி வந்து தங்களின் தட்டையான கல்லை அந்தப் பெட்டி அடுக்கை நோக்கி வீசுவார்கள்.
கல் போய் விழுந்த இடத்தில், ஆட்டக்காரர் கவனமாகச் சென்று அக் கல்லின் மேலே நேராக வந்து நிற்பார். பின்பு, தன் ஒரு காலைத் தூக்கி, உடலைச் சற்றே முன்னோக்கி வளைத்து, கோழி தன் கால்களால் பின்னோக்கி மண்ணைச் சுரண்டுவது போலத் தன் காலால் கல்லைப் பின்னோக்கித் தள்ளி உதைப்பார் (இதனையே 'சிக்கன் கிக்' என்பர்).
அவ்வாறு உதைக்கும் போது, அந்தக் கல் வேகமாகச் சென்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தீப்பெட்டி குவியலின் மீது பலமாக மோதும். அந்த ஒரே உதையின் மூலம் எத்தனை காலிப் பெட்டிகளை அடுக்கிலிருந்து கீழே தள்ள முடியுமோ, அவ்வளவு பெட்டிகளைக் கீழே தள்ளுவதே ஆட்டக்காரரின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
உதையின் வேகத்தில் அடுக்கிலிருந்து முற்றிலும் விலகி, தனியாகக் கீழே வந்து விழும் ஒவ்வொரு காலித் தீப்பெட்டியும் அந்த ஆட்டக்காரருக்குரிய ஒரு வெற்றிகரமான புள்ளியாகக் கணக்கிடப்படும். மாறாக, பெட்டி சாய்ந்து மற்ற பெட்டிகளின் மீது சாய்ந்தபடி இருந்தால், அது புள்ளியாகக் கணக்கில் கொள்ளப்படாது.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
ஆட்டத்தின் முடிவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பெட்டிகளை வெற்றிகரமாகக் கீழே தள்ளிச் சேகரிக்கும் ஆட்டக்காரரே வெற்றியாளர் ஆவார்.
நன்மைகள்
கால் ஒருங்கிணைப்பு: துல்லியம், சமநிலை மற்றும் கை-கண் (அல்லது கால்-கண்) ஒருங்கிணைப்பைப் பெருமளவில் மேம்
படுத்துகிறது.
மனக் கவனம்: குறிவைக்கும் போது கோணங்கள் மற்றும் தூரங்களைப் பற்றி விமர்சன ரீதியாகச் சிந்திக்க ஊக்குவிக்கிறது.
-வே.நடராஜன்
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