பாரம்பரிய விளையாட்டு ஊதித் தள்ளு
குழந்தைகள் தங்கள் மூச்சுக்காற்றைப் பயன்படுத்தி வட்டத்தில் உள்ள புளியங்கொட்டைகளை ஒவ்வொன்றாக வெளியே ஊதும் ஒரு பாரம்பரிய போட்டி விளையாட்டு ஊதித்தள்ளு.
குழந்தைகள் தங்கள் மூச்சுக்காற்றைப் பயன்படுத்தி வட்டத்தில் உள்ள புளியங்கொட்டைகளை ஒவ்வொன்றாக வெளியே ஊதும் ஒரு பாரம்பரிய போட்டி விளையாட்டு ஊதித்தள்ளு. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவில் இது விளையாடப்படுகிறது.
தேவையான பொருள்கள்:
மென்மையான புளியங்கொட்டைகள்
வழுவழுப்பான தரை
சாக்பீஸ் (சுண்ணக்கட்டி)
விதிகள்:
ஒரு விளையாட்டு வீரர் ஒரு முறைக்கு ஒரு விதையை மட்டுமே வட்டத்துக்கு வெளியே ஊத வேண்டும்.
ஊதும்போது வட்டத்துக்குள் இருக்கும் வேறு ஏதேனும் விதை நகர்ந்தாலோ அல்லது அதிர்ந்தாலோ, அவர்களின் வாய்ப்பு முடிவுக்கு வரும்.
விதையை எடுக்க வேண்டுமெனில், அது வட்டத்தின் எல்லையைக் கடந்து முழுமையாக வெளியே வரவேண்டும்.
விளையாடுவது எப்படி?
தரையில் ஒரு சிறிய வட்டமிட்டு, அதற்குள் ஏராளமான புளியங்கொட்டைகளைக் குவியலாக வைப்பார்கள். விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவரும் அந்த வட்டத்தைச் சுற்றி வட்டவடிவில் அமர்ந்து கொள்வார்கள்.
ஆட்டத்தின் முறை வந்ததும், ஒரு விளையாட்டு வீரர் வட்டத்தின் அருகே குனிந்து, தன் உதடுகளைக் கூப்பி, வட்டத்தில் உள்ள புளியங்கொட்டைகளில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட புளியங்கொட்டையைக் குறிவைப்பார். மற்ற புளியங்கொட்டைகள் எதுவும் நகரா வண்ணம், அவர் குறிவைத்த அந்த ஒரு புளியங்கொட்டை மட்டும் வட்டத்தின் எல்லையைத் தாண்டி வெளியே செல்லும்படி தன் மூச்சுக்காற்றை இழுத்து கவனமாக ஊதுவார்.
சுற்றியிருக்கும் மற்ற கொட்டைகளைக் கலைக்காமல், அந்த ஒரு புளியங்கொட்டையை மட்டும் வெற்றிகரமாக வெளியே ஊதிவிட்டால், அவர் அந்தப் புளியங்கொட்டையைத் தனதாக்கிக் கொண்டு, மீண்டும் அடுத்த கொட்டையை ஊத மற்றொரு வாய்ப்பைப் பெறுவார்.
ஒருவேளை ஊதும் போது இலக்கு தவறினாலோ அல்லது காற்றுப்பட்டுச் சுற்றியிருக்கும் பிற புளியங்கொட்டைகள் சிறிதளவு நகர்ந்தாலோ, அவருடைய வாய்ப்பு முடிவுக்கு வந்துவிடும்; அடுத்து விளையாடும் வீரர் விளையாடத் தொடங்குவார்.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
வட்டம் காலியானதும், யார் அதிக புளியங்கொட்டைகளைச் சேகரித்திருக்கிறாரோ அவரே வெற்றியாளர் ஆவார்.
நன்மைகள்:
நுரையீரலின் கொள்ளளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் மூச்சுக் காற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்துகிறது.
தீவிரமான பார்வைக் கவனத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தும் திறனையும் அதிகரிக்கிறது.
குழந்தைகளுக்கு நேர்மையான ஆட்டம், பொறுமை மற்றும் முறைக்காகக் காத்திருத்தல் ஆகியவற்றைக் கற்பிக்கிறது.
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