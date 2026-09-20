பாரம்பரிய விளையாட்டு நான்கு மூலைக்கல்
நான்கு மூலைக்கல் என்பது நான்கு குறிப்பிட்ட மூலைகளையும், நான்கு கற்களையும் கொண்ட ஒரு களத்தில் விளையாடப்படும் பாரம்பரிய கலாசார மரபு விளையாட்டாகும்.
நான்கு மூலைக்கல் என்பது நான்கு குறிப்பிட்ட மூலைகளையும், நான்கு கற்களையும் கொண்ட ஒரு களத்தில் விளையாடப்படும் பாரம்பரிய கலாசார மரபு விளையாட்டாகும். இது சுறுசுறுப்பு, குழுப்பணி, உத்தி சார்ந்த நிலைகளை வலியுறுத்தும் அதிக ஆற்றல் நிறைந்த ஒரு குழு விளையாட்டு. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமப்புறங்களிலும் பள்ளிகளிலும் நான்கு மூலைக்கல் விளையாடப்படுகிறது.
தேவைப்படுபவை நான்கு சிறிய கற்கள் மற்றும் நான்கு மூலைகளும் ஒரு மையப் புள்ளியும் கொண்ட ஒரு சதுர வடிவக் களம்.
விதிகள்
தன் மூலையை விட்டு வெளியேறிய ஒரு வீரரை தேடுபவர்' தொட்டுவிட்டால், அந்த வீரர் புதிய தேடுபவராக மாறுவார்.
வீரர்கள் தங்களுக்குரிய மூலையின் உள்ளே இருக்கும் வரை பாதுகாப்பாகக் கருதப்படுவார்கள்.
ஒரே நபர் தொடர்ந்து மூன்று ஆட்டங்களுக்குத் தேடுபவராகவே நீடித்தால், ஆட்டத்தை மறுதொடக்கம் செய்யும் ஒரு சிறப்பு வழிமுறை பின்பற்றப்படும்.
விளையாடும் முறை:
நான்கு வீரர்கள் நான்கு மூலைகளில் நிற்பார்கள். பட்டவர்' (தேடுபவர்) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு வீரர், வெளியேயுள்ள சுற்றளவைச் சுற்றி நகர்வார். நான்கு கற்கள் களத்தின் மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். மூலைகளில் இருக்கும் வீரர்கள் மையத்தை நோக்கி ஓடி, ஒரு கல்லை எடுத்துக்கொண்டு, பட்டவரிடம் மாட்டாமல் மீண்டும் தங்களது மூலைக்குத் திரும்பவேண்டும். வெற்றிகரமாகக் கல்லை எடுத்த வீரர்கள், மற்ற வீரர்களுக்கும் கற்கள் கிடைக்குமாறு உதவ முயல்வார்கள்; அதே நேரத்தில் தேடுபவர் அவர்களைத் தடுக்க முயல்வார்.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
நான்கு மூலை வீரர்களும் வெற்றிகரமாக ஒரு கல்லைப் பெற்று, அதைத் தங்களது கைகளில் வைத்திருக்கும்போது அந்தச் சுற்று நிறைவடைந்து அவர்கள் வெற்றி பெறுவர்.
நன்மைகள்
ஒற்றுமை உணர்வையும், சக அணி வீரர்களுக்கு உதவும் மனப்பான்மையையும் வளர்க்கிறது.
சுயநலமாக இல்லாமல், வளங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் சமூகத் திறனை ஊக்குவிக்கிறது.
உடல் ரீதியான எதிர்வினைகள், ஓடும் வேகம் மற்றும் உத்தி சார்ந்த சிந்தனையை மேம்படுத்துகிறது.
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